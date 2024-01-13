Он напомнил, что к активной фазе войны против Украины РФ подошла с немалыми запасами этой техники.

Российский военно-промышленный комплекс может производить около 20 новых танков и модернизировать до 100 в месяц. Однако качество этой техники оставляет желать лучшего.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал генерал-майор запаса СБУ, бывший заместитель главы СБУ, директор Агентства реформирования сектора безопасности Виктор Ягун. Он напомнил, что к активной фазе войны против Украины РФ подошла с немалыми запасами танков – около 13 тысяч единиц на вооружении и в запасах.

"Уничтожая в первые месяцы более-менее подготовленную технику, Украина столкнулась с тем, что качество перешло в количество – Россия была вынуждена перейти к модернизации и снятию с запасов танков, которые находились на площадках где-то в Сибири, мы видим регресс возможностей", – добавил он.

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По его словам, сначала оккупационные войска РФ применяли танки Т-72, затем Т-64, а также Т-55, произведенные в середине прошлого века.

"Поэтому ситуация действительно сложная для России, и они пытаются производить новые танки, но их не более 20 в месяц. Цифра 200 в год, она немного неправильная. То есть они могут выдавать в месяц до 20 новых танков и до 100 модернизированных", – объяснил Ягун, отметив, что качество этой техники оставляет желать лучшего.

Производство оружия в РФ: последние новости

Forbes пишет, что в России серьезно сократилось производство танков. К такому выводу журналисты издания пришли после анализа пропагандистского видео российского танкового завода "Уралвагонзавод".

Недавно также стало известно, что Северный флот ВМФ РФ получил новый фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко". Он способен нести ракеты "Калибр", "Оникс" и "Циркон".

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