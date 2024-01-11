Это уже третий фрегат проекта 22350.

Военно-морской флот РФ получил на вооружение новый фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко". Его передали на вооружение Северного флота России.

Как сообщает российское пропагандистское агентство "ТАСС", это произошло 25 декабря 2023 года. Корабль уже прибыл в пункт постоянного базирования в Североморске. Примечательно, что фрегат завершил цикл государственных испытаний месяцем ранее.

Корабль планировали спустить на воду еще в 2017 году. Однако это отложили на три года из-за проблем с установкой энергетической установки. Известно, что "Адмирал Головко" – это уже третий фрегат проекта 22350 и второй корабль этой серии.

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Что касается характеристик судна, то корабли проекта 22350 относятся к фрегатам первого ранга тоннажем более 4,5 тысячи тонн. На борту они имеют немалый арсенал ракетного вооружения, в частности, фрегат может нести до 16 ракет типа "Калибр", "Оникс". Также эти корабли могут нести ракеты "Циркон".

Российский флот: последние новости

В Украине снова заговорили о ракете "Нептун", с помощью которой отправили на дно российский крейсер "Москва". В частности, командующий Военно-Морскими силами Алексей Неижпапа сообщил, что во время первой попытки применения ракеты был нанесен удар по фрегату "Адмирал Эссен", однако тогда "Нептун" не попал прямо в цель.

Тем временем россияне продолжат перебазирование свои кораблей из оккупированного Крыма в Новороссийск. В Силах обороны юга говорят, что появление в акватории Севастопольской бухты большого десантного корабля может свидетельствовать как раз о том, что это очередной "большой чемодан", куда оккупанты "пакуют вещи".

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