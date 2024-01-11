За 23 месяца тяжелых боев россияне потеряли по меньшей мере 2619 танков, пишет журнал.

Российские войска в последнее время в самоубийственных лобовых атаках на войне в Украине теряют гораздо больше танков, чем они могли бы заменить даже при самом оптимистичном промышленном сценарии. Все это означает, что у россиян могут закончиться танки, делает вывод издание Forbes.

"По одним из подсчетов, российские вооруженные силы вступили в войну в Украине в феврале 2022 года с 2987 танками. За 23 месяца тяжелых боев россияне потеряли по меньшей мере 2619 танков, что могут подтвердить независимые аналитики. Это 1725 уничтоженных, 145 поврежденных, 205 брошенных и 544 захваченных Т-55, Т-62, Т-72, Т-80 и Т-90", - говорится в публикации.

Кремль утверждает, что в 2023 году получил 1500 новых и модернизированных танков в результате интенсивных промышленных усилий. В связи с этим сейчас у России в лучшем случае может быть менее 2400 действующих танков. Но, как пишет Forbes, их гораздо меньше: "Потому что Россия, возможно, не производит столько новых и модернизированных танков, как утверждает Кремль".

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В частности, анализ французской разведывательной группы ARI пришел к поразительному выводу: российская промышленность производит всего 390 танков в год, передает издание:

"Это означает, что в 2022 и 2023 годах она могла построить или отремонтировать всего 780 танков. Если это правда, то российские вооруженные силы могут сократиться до 1180 танков. Возможно, чуть больше танков, чем сейчас имеется в Вооруженных силах Украины".

Как ранее писал УНИАН, у Кремля через два-три года могут закончиться боевые машины пехоты.

Сообщалось, что российские войска сейчас теряют столько же боевых машин БМП, сколько российская промышленность строит новых или выводит из долгосрочного хранения.

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