По его словам, Украина получит от США технологии, которые стоят сотни миллионов долларов.

Соединенные Штаты передают Украине технологии FrankenSAM для модернизации и адаптации советских средств противовоздушной обороны под западные ракеты.

Как рассказал в эфире телеканала "Эспрессо" военный эксперт Defence Express Иван Киричевский, в частности, с помощью FrankenSAM можно будет адаптировать комплексы "Бук" под ракеты AIM-7.

"Проект FrankenSAM предусматривает адаптацию советских ЗРК и ракет, которые могли уже закончиться, под американские, которых может быть вполне достаточно. Например, адаптация комплексов "Бук" под ракеты AIM-7. Этими ракетами можно будет сбивать "шахеды", крылатые ракеты, или какие-то цели вблизи линии фронта", – объяснил он.

Киричевский подчеркнул, что проект FrankenSAM – это революция противовоздушной обороны. По его словам, Украина получит от США технологии, которые стоят сотни миллионов долларов.

"США передают нам технологии, потому что недостаточно иметь пусковые установки, еще нужно иметь возможность их обслуживать. И именно для этого Пентагон передал эти технологии. В рамках FrankenSAM нам передают технологии, которые стоят сотни миллионов долларов. Проект FrankenSAM – это революция противовоздушной обороны. Серийную адаптацию американских ракет под советские ЗРК еще никто не делал", – констатировал эксперт.

Передача технологий FrankenSAM Украине

В Белом доме сообщили, что Министерство обороны США передало Украине пакет технических данных для начала местного производства систем противовоздушной обороны FrankenSAM.

С помощью этих технологий можно сочетать современные ракеты "земля-воздух" западного образца с пусковыми установками, которые были изготовлены еще в советское время, или радарами, которые уже есть на вооружении у украинских военных.

Эти системы будут параллельно производиться в Украине и США. Такой подход позволит существенно ускорить их развертывание.

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