Эта гаубица обеспечивает высокую мобильность войск, действующих в экстремальных климатических условиях и на сложной местности.

Армия Таиланда недавно провела огневые испытания своих новых буксируемых французских гаубиц LG1 Mk III, которые были доставлены зимой и летом этого года. Сейчас эта страна имеет на вооружении 36 таких пушек.

Первые шесть заказанных гаубиц были поставлены ранее в этом году, а остальные шесть - в августе по контракту на общую сумму почти 27 миллионов долларов. Об этом пишет Defence24.

Целью стрельб на полигоне было подтверждение эффективности и заявленных производителем тактико-технических параметров, среди которых - начальная скорость снаряда. Данный тип артиллерийского оборудования уже использовался местной армией, частично заменив местные аналоги гаубиц М101.

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В целом, у тайских артиллеристов будет 54 единицы LG1, и это число, вероятно, будет увеличиваться.

Гаубица LG1 - что известно

LG1 - французская легкая буксируемая гаубица калибра 105-мм производства компании Nexter, которая также создает САУ CAESAR. Гаубица имеет малый вес - 1650 кг, - что позволяет перевозить ее легкими полноприводными автомобилями, самолетами, вертолетами и даже десантировать с парашютом. Это обеспечивает высокую мобильность войск, действующих в экстремальных климатических условиях и на сложной местности.

Гаубица может быть подготовлена к использованию за очень короткое время экипажем из 5 человек. Ее скорострельность составляет до 12 выстрелов в минуту, а максимальная дальность стрельбы - 17 км при условии застывания 105-мм боеприпасов Nexter Arrowtech ERG 3.

Также система способна вести огонь прямой наводкой на расстояние до 2 км. Производитель указывает ресурс ствола в 7000 выстрелов.

Гаубицы 105-мм LG1, заказанные и представленные французской армией, уже есть на вооружении армий ряда стран: Сингапура, Таиланда, Индонезии, Бельгии, Канады, Колумбии, а с недавних пор и Малайзии.

Производство гаубиц - новости

Как сообщал УНИАН, в следующем году Украина начнет совместное с британской компанией производство гаубиц. Таких коллабораций будет больше, и мы вместе будем создавать арсенал свободного мира, отметил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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