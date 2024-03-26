Кроме того, неясно, сможет ли истребитель-бомбардировщик ВВС России вместить 3,3-тонный боеприпас.

На оружейном заводе в Нижнем Новгороде РФ показали массивную 3000-килограммовая бомбу. Оснащенная крыльями и спутниковым наведением, ФАБ-3000 станет мощным боеприпасом.

"Это очень мощные бомбы, потому что они производят колоссальные разрушения", - цитирует военного аналитика Виктора Литовкина издание Forbes.

Отмечается, что в качестве глиссадной бомбы ФАБ-3000 будет громоздкой и, скорее всего, не будет иметь достаточной дальности. При этом стоит обратить внимание на ФАБ-500, ФАБ-1000 и ФАБ-1500.

Видео дня

Россияне прикрепили к 1100-, 2200- и 3300-фунтовым бомбам выдвижные крылья и комплекты спутникового наведения, создав, грубые аналоги американских Joint Direct Attack Munition и французских планерных бомб Hammer.

"Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию", - пишет Егор Шугар, десантник украинской 3-й штурмовой бригады, которая прикрывала отступление авдеевского гарнизона.

По словам украинского генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, в этом году россияне сбросили 3500 ФАБ-500, -1000 и 1500. Это в 16 раз больше плавающих бомб, чем в прошлом году, говорит Гаврилюк.

Лучшие средства ПВО Украины - американские "Пэтриоты" - имеют радиус действия до 90 миль и, в принципе, могут сбить планерные бомбардировщики до того, как они выпустят свои боеприпасы. Но только если экипаж "Пэтриота" будет развернет вблизи линии фронта.

Именно так, по-видимому, и произошло в феврале, когда украинские ПВО сбили 13 российских Су за 13 дней. Но передислокация закончилась катастрофой 9 марта, когда российский беспилотник засек Patriot в 20 милях и ударил баллистической ракетой "Искандер", которая уничтожила по меньшей мере две пусковые установки.

Украинцы оттянули свои уцелевшие средства ПВО, а русские возобновили свои беспощадные бомбардировки. В то же время новый комплект крыльев увеличил дальность полета стандартной российской плавающей бомбы с 25 до 40 миль, что еще больше усложнило задачу украинцев по наведению бомбардировщиков на цель.

Учитывая относительную безнаказанность, с которой российские ВВС могут наносить планерные бомбовые удары по украинским позициям, а также очевидные массовые поставки ФАБ-500, -1000 и 15000, у россиян нет весомых причин устанавливать на вооружение 6 600-фунтовые версии этого боеприпаса.

Основная проблема заключается в том, что ФАБ-3000, скорее всего, не поместится под 48-футовым размахом крыльев Су-34. Российским ВВС, возможно, придется грузить гигантские планерные бомбы на бомбардировщики Ту-22М с размахом крыльев 110 футов.

Учитывая, что 3,3-тонная бомба, скорее всего, будет иметь плохие характеристики скольжения, бомбардировщикам придется летать в нескольких милях от линии фронта, что, вероятно, подставит их под удар украинцев.

Стоит отметить, что российские ВВС часто совершают налеты на украинские города, но не используют бомбардировщику "Туполев" на территории Украины. Вместо этого они запускают крылатые ракеты на большом расстоянии.

Пока у России есть много небольших ФАБ или КАБ и достаточно Су-34 для их перевозки, ФАБ-3000 должна оставаться диковинкой - особенно в качестве глиссадной бомбы. На самом деле развертывание боеприпаса массой 3,3 тонны - рискованное излишество, учитывая, насколько разрушительны меньшие плавающие бомбы.

КАБы на фронте - что говорят эксперты

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что самолеты Су-34 и управляемые авиабомбы - главное преимуществом РФ на фронте, и их будут использовать, пока будет такая возможность.

При этом специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов заявил, что универсальные модули полета и коррекции РФ, которые делают обычные авиационные бомбы управляемыми, получили новые антенны, подавляющие РЭБ.

Вас также могут заинтересовать новости: