Андрей Крамаров отметил, что оккупанты совершенствуют модуль, который превращает обычную авиационную фугасную бомбу в эту управляемую.

Российская Федерация возобновила производство стандартных авиационных бомб - 1,5 и 3 тонны. Такие бомбы должны компенсировать проблемы с артиллерией на фронте.

"Они совершенствуют модуль, который превращает обычную авиационную фугасную бомбу в эту управляемую. Как я понимаю, они ставят эти модули на конвейер, в серию. Почему? С начала года по Украине было нанесено более 3,5 тысяч бомбовых ударов. Это в 16 раз больше, чем за весь прошлый год. На примере той же Авдеевки они увидели, что это очень эффективное оружие, которое раньше они не использовали, которое имеет большой разрушительный потенциал. От попадания 1,5-тонной бомбы 9-этажный дом складывается просто до уровня фундамента", - отметил офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров в интервью "Обозревателю".

При этом он указал, что у россиян проблемы с артиллерией, которые пытаются устранить при помощи этого типа бомб, но имеют больше эффекта.

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"Противодействие здесь может быть только одно. Таскать ЗРК и охотиться за ними у линии фронта - это у нас просто от бедности. Это не является правильным использованием ЗРК. Это оружие обороны, это защита, это щит. Противодействовать авиации в таких случаях должна только другая авиация. Пока у нас нет современных самолетов, к сожалению, эффективно, комплексно противодействовать этой проблеме мы не можем. Конкретная, плановая работа может идти только при наличии современной авиационной компоненты, прежде всего это истребители", - подытожил эксперт.

КАБы на фронте - что говорят эксперты

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что самолеты Су-34 и управляемые авиабомбы являются главным преимуществом России на фронте, и враг будет атаковать ими, пока будет иметь такую возможность.

При этом специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов заявил, что российские универсальные модули полета и коррекции, которые делают обычные авиационные бомбы управляемыми, получили новые антенны, подавляющие системы РЭБ.

Кроме того, именно этими бомбами россияне стирали украинские населенные пункты в Донецкой области, а сейчас и в Сумской.

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