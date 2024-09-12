Это первый случай, когда мы видим сразу четыре AIM-174B вместе с другими ракетами класса "воздух-воздух" под самолетом Super Hornet.

Появилась серия фото, на которых можно видеть F/A-18F Super Hornet ВМС США с до сих пор невиданным арсеналом ракет класса "воздух-воздух", включая ракеты сверхбольшой дальности AIM-174B. Об этом сообщает The War Zone.

Истребитель также оснащен тремя ракетами AIM-120 AMRAAM средней дальности и парой AIM-9X Sidewinder малой дальности

Самолет на фото относится к испытательной эскадрильи Военно-морских сил Air Test and Evaluation Squadron Nine (VX-9). Она дислоцируется на калифорнийской базе Naval Air Weapons Station (NAWS) China Lake.

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Дело в том, что китайские истребители начинают превосходить по вооружению американские самолеты, поскольку получили собственные передовые ракеты класса "воздух-воздух".

Ранее китайские истребители J-16 засветились с секретной ракетой большой дальности PL-17. Предполагается, что она может поражать цели на дальности около 300 км. Как сообщалось, ракета "вызвала переполох у американских военных".

Сверхдальнобойные ракеты класса "воздух-воздух"

Напомним, ранее сверхдальнобойную ракету AIM-174B уже подвешивали под истребитель Super Hornet. Впрочем, тогда речь шла лишь о нескольких таких изделиях.

Продемонстрированную сейчас нагрузку эксперты уже назвали "беспрецедентной". По их мнению, новая ракета может дать США большое преимущество над авиацией КНР.

Сама AIM-174B является авиационным вариантом ракеты SM-6, предназначенной для кораблей. Последнюю также знают под названием RIM-174 Standard Extended Range Active Missile. Она способна поразить цель на дальности более 370 км.

Для сравнения, у обычных ракет класса "воздух-воздух" типа AIM-120 AMRAAM дальность составляет около 160-180 км. И то, это если говорить о наиболее топовых версиях вооружения.

Также отметим, что собственную дальнобойную ракету класса "воздух-воздух" имеют и россияне. Она получила название Р-37М. Среди носителей этого оружия - истребитель Су-30СМ2.

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