Вполне вероятно, что в процессе закупки бывших в употреблении F-16 стороны просто не смогли договориться по условиям такой сделки.

Военно-морские силы США намеревались выкупить подержанные греческие истребители F-16, которые бы в американской армии могли играть роль "агрессора" на учениях.

После того, как было принято решение об ускорении вывода из эксплуатации устаревших самолетов F/A-18, в военно-морских силах США столкнулись с ситуацией, когда на замену 48 списанным самолетам F/A-18A/B/C/D Hornet служба имела только 12 F/A-18E/F Super Hornet, и одним из оптимальных решений в этом случае было поискать подержанные F-16, поскольку новые истребители - это слишком дорого и долго, как рассказывают в alert5.

"Столкнувшись с проблемами при закупке в Греции, мы воспользовались планом ВС США по выводу из эксплуатации более 30 самолетов F-16 с остатком налета от 2000 до 3000 часов", - заявил исполнительный директор истребительной эскадрильи резерва ВМС США Травер Фордхем, отметив, что 12 самолетов предназначены непосредственно для их нужд.

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Переход от F-18 к F-16 проходит не без логистических и эксплуатационных потребностей, включая переподготовку пилотов, закупку новых симуляторов и тому подобное.

"Здесь, конечно, можно было бы рассмотреть фантастический сценарий, когда США под видом официальной закупки греческих F-16 для своего резерва на самом деле бы выкупили эти самолеты для Украины - но, опять же, вряд ли бы Греция пошла бы на такой шаг, потому что в конце концов появление в Украине "дополнительных" 32 самолетов не осталось бы незаметным и все равно бы выплыло на поверхность. Вполне вероятно, что в процессе закупки подержанных F-16 стороны просто не смогли договориться при условии такого соглашения", - добавляют в Дифенс Экспресс.

США хотели выкупить F-16 у Греции - что известно

Ранее сообщалось, что Греция собирается вывести из эксплуатации 32 старых истребителя F-16 Block-30. Страна хотела продать их Соединенным Штатам Америки, чтобы "самолеты модернизировали и передали в Украину". Отмечалось, что Греция планирует модернизировать 82 истребителя F-16 до Block-70 и приобрести у Франции 24 истребителя четвертого поколения Rafale. Комитет Конгресса США также разрешил Греции приобрести до 40 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35.

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