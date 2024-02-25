Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что сейчас потребности украинского фронта больше, чем производственные способности Соединенных Штатов Америки и Евросоюза вместе взятых.
"В прошлом году наша оборонка произвела втрое больше чем за 2022 год. Наши способности в этом году в шесть раз больше прошлого года. На сегодня мы имеем около половины от этих возможностей, законтрактованными на 2024 год. Работаем вместе с Министерством обороны и силами обороны над дальнейшей контрактацией", - сказал чиновник на форуме "Украина. Год 2024".
По его словам, всего оборонная промышленность Украины это 500 предприятий, из которых около 100 государственных и около 400 частных. Вместе они работают над конструированием, производством, ремонтом и обслуживанием для Сил обороны. Это 300 тысяч конструкторов, рабочих профессий, ученых, работающих на украинскую оборонную промышленность.
"За прошлый год мы существенно нарастили производство боеприпасов. Это главная позиция и номенклатура, которую сегодня ждет наш фронт. Начали осваивать новые позиции в артиллерийских боеприпасах. На этот год мы также кратно наращиваем производство по этой позиции. Хотя стоит отметить, что насколько бы мы ни нарастили производство, на сегодняшний день в Украине потребность нашего фронта больше, чем производственные способности и Соединенных Штатов Америки, и Евросоюза вместе взятых. Продолжаем наращивать дальше", - добавил Камышин.
Он также подчеркнул, что в прошлом году Силы обороны начали работать по стратегическим целям в глубине России оружием украинского производства.
"Оборонка это еще важный элемент экономического роста и экономического восстановления стран. В прошлом году с 5% роста ВВП - 1.5% это оборонка", - сказал Камышин.
"В прошлом году мы увидели в масштабном деле в воздухе дроны, мы увидели их на море. Этот год будет годом, когда мы увидим их на земле. Это будет год, когда вы услышите больше о наземных роботизированных системах", - заявил министр.
По его словам, самая важная программа для нашей страны – это ракетная программа. "Но о ней я скажу не больше, чем сказал президент. У нас появилось наше дальнобойное оружие, которое поразило цель на 700 км", - подчеркнул министр.
Производство оружия в Украине
В июле 2023 года Камышин заявил, что Украина хочет стать крупнейшим производителем оружия в Европе. Особое внимание могут сосредоточить на производстве ракет.
В конце декабря Камышин сообщил, что украинский оборонно-промышленный комплекс значительно нарастил производство боеприпасов, в частности минометных мин и артиллерийских снарядов.