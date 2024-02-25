В прошлом году Украина произвела втрое больше вооружения, чем за первый год войны, отметил министр.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что сейчас потребности украинского фронта больше, чем производственные способности Соединенных Штатов Америки и Евросоюза вместе взятых.

"В прошлом году наша оборонка произвела втрое больше чем за 2022 год. Наши способности в этом году в шесть раз больше прошлого года. На сегодня мы имеем около половины от этих возможностей, законтрактованными на 2024 год. Работаем вместе с Министерством обороны и силами обороны над дальнейшей контрактацией", - сказал чиновник на форуме "Украина. Год 2024".

По его словам, всего оборонная промышленность Украины это 500 предприятий, из которых около 100 государственных и около 400 частных. Вместе они работают над конструированием, производством, ремонтом и обслуживанием для Сил обороны. Это 300 тысяч конструкторов, рабочих профессий, ученых, работающих на украинскую оборонную промышленность.

Видео дня

"За прошлый год мы существенно нарастили производство боеприпасов. Это главная позиция и номенклатура, которую сегодня ждет наш фронт. Начали осваивать новые позиции в артиллерийских боеприпасах. На этот год мы также кратно наращиваем производство по этой позиции. Хотя стоит отметить, что насколько бы мы ни нарастили производство, на сегодняшний день в Украине потребность нашего фронта больше, чем производственные способности и Соединенных Штатов Америки, и Евросоюза вместе взятых. Продолжаем наращивать дальше", - добавил Камышин.

Он также подчеркнул, что в прошлом году Силы обороны начали работать по стратегическим целям в глубине России оружием украинского производства.

"Оборонка это еще важный элемент экономического роста и экономического восстановления стран. В прошлом году с 5% роста ВВП - 1.5% это оборонка", - сказал Камышин.

"В прошлом году мы увидели в масштабном деле в воздухе дроны, мы увидели их на море. Этот год будет годом, когда мы увидим их на земле. Это будет год, когда вы услышите больше о наземных роботизированных системах", - заявил министр.

По его словам, самая важная программа для нашей страны – это ракетная программа. "Но о ней я скажу не больше, чем сказал президент. У нас появилось наше дальнобойное оружие, которое поразило цель на 700 км", - подчеркнул министр.

Производство оружия в Украине

В июле 2023 года Камышин заявил, что Украина хочет стать крупнейшим производителем оружия в Европе. Особое внимание могут сосредоточить на производстве ракет.

В конце декабря Камышин сообщил, что украинский оборонно-промышленный комплекс значительно нарастил производство боеприпасов, в частности минометных мин и артиллерийских снарядов.

Вас также могут заинтересовать новости: