Военно-политический обозреватель Коваленко говорит, что это ресурс на месяц.

Аналитик усомнился, что 170 тысяч артиллерийских снарядов от ЕС, которые накануне анонсировал министр Кулеба, "спасут" Украину.

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, это ресурс на месяц. То есть, для Украины это лишь промежуточный вариант в решении вопроса дефицита.

"Для понимания, при настреле 5 тысяч в сутки - это ресурс на месяц. То есть, ситуативное решение вопроса с дефицитом арт-снарядов, но которое позволит выиграть время, пока решается другой вопрос - с выкупом и поставкой 800 000 снарядов от одной неназванной страны", - заявил он.

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Также аналитик отметил, что Украине не только нечем стрелять: есть проблема и с поставками средств артиллерии. Тревожит то, что новых заявлений об этом Запад уже давно не делал, отметил он.

"Возможно, это не та тема, которую сейчас озвучивают публично, как это было в 2022-2023, что, конечно, правильно... Очень бы хотелось в это верить, с учетом ежемесячных объемов поставок арт-систем РОВ в зону БД и тишины о своих поставках от наших партнеров", - заявил обозреватель.

Коваленко подытожил, что больше артиллерийских снарядов - это хорошо, но ВСУ нужны "стволы", чтобы ими стрелять.

Евросоюз пообещал дать крупную партию снарядов до конца марта

24 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что страны ЕС намерены поставить Украине почти 170 тысяч снарядов для артиллерии к концу марта. Соответствующее заявление чиновник сделал по итогам переговоров с главой дипломатии ЕК Жозепом Боррелем.

Последний назвал решение о снарядах "историческим" и напомнил, что уже начались первые процессы в контексте начала переговоров по вступлению Украины в ЕС.

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