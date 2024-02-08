По словам министра, на вооружении ВСУ в частности появятся аналоги "Ланцета" на базе искусственного интеллекта.

Сегодня в Украине есть около 20 компаний, работающих над внедрением технологии "искусственного интеллекта" (ИИ) в беспилотных аппаратах. Об этом сказал вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона.

"Я думаю, что в первом квартале 2024 года мы увидим уже массированное применение FPV-дронов с ИИ. И в том числе скоро появятся украинские аналоги "Ланцета", которые также будут работать на базе ИИ. Мы сейчас тестируем системно эти БПЛА", - отметил он.

По словам министра, он не хочет анонсировать, но вскоре в социальных сетях будет много соответствующих роликов с поля боя.

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"Россияне будут жаловаться на то, что их техника продолжает уничтожаться нашими дронами по типу "Ланцет". Поэтому сейчас все на этапе тестирования. Но вот эти полгода последние многие компании работали над тем, чтобы создать определенный аналог "Ланцета" и скоро он будет в Украине", - сказал Федоров.

Министр заверил, что будет произведено более миллиона FPV-дронов и беспилотников других типов. "Мы воюем сегодня не только FPV-дронами, а нужны и разведывательные коптеры, и "камикадзе", работающие с дистанции 40 км, и коптеры-бомберы", - отметил он.

Федоров рассказал, что увеличивается и производство беспилотников, которые способны на сотни километров лететь и выполнять задачи. По его словам, дальних дронов достаточно много на сегодня, производство увеличивается и есть определенная конкуренция между компаниями. "Мы можем делать не меньше, чем делает Россия дальних дронов-"камикадзе" и сейчас только вопрос масштабирования, то есть финансирования этого направления", - сказал он.

Война дронов на фронте в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Михаил Федоров называл российские "Ланцеты" одной из самых больших угроз для наших защитников. Но он уверял, что вскоре украинские бойцы получат его аналог. Он отмечал, что есть несколько компаний, которые работают над созданием аналога "Ланцета": судьбу контрактов на его производство планируют решить в ближайшие недели.

Также мы рассказывали, что Украина начала использовать реактивный БПЛА - "камикадзе" неизвестного типа. Россиян удивило высокое качество изделия, поэтому они предположили, что за ним стоят зарубежные партнеры Украины.

Сообщается, что БПЛА оснащен немецким малогабаритным турбореактивным двигателем JetCat P400-PRO тягой 43 кг. Дальность его полета составляет до 300 км.

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