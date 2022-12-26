Над этой разработкой Украина работала длительное время, с начала войны.

На востоке тестируют новый украинский разведывательный дрон "Довбуш Т10". Это многофункциональный БПЛА, который можно модернизировать в разведывательный или ударный дрон.

Как говорилось в эфире "1+1", благодаря новейшему программному обеспечению и спецоборудованию украинский дрон недоступен для вражеских сил РЭБ и ПВО.

Готовые "Довбуши" бесплатно передают силам обороны, рассказал организатор проекта по производству беспилотников, соучредитель monobank Владимир Яценко. Он говорит, что уже началось массовое производство дронов, правда, не в Украине, а в одной из стран Европы: "Сейчас, я думаю, это количество будет не 1-3, а превышать 10 и более в день".

Видео дня

По словам Яценко, "Довбуши" почти не засекаются РЭБ или ПВО. Но есть у этого дрона слабые места, как и у остальных беспилотников, тех самых "Шахедов": они могут страдать из-за неблагоприятных погодных условий.

Организатор проекта по производству беспилотников говорит, что сейчас главная задача Украины - производство высокоточного оружия - с погрешностью удара в 1-2 метра. "Самые влиятельные специалисты работают над этой темой. Основное и главное – иметь оборудование для нанесения высокоточного удара", — подытожил он.

Украинский дрон Punisher: что о нем известно

Разработка беспилотного комплекса Punisher или "Каратель" началась в 2016 году. До начала широкомасштабного вторжения 2022 года БПЛА совершил около 120 миссий.

Это самый маленький и легкий ударный дрон, не имеющий аналогов в мире. Он способен наносить удары по защищенным объектам врага на глубине до 40 километров.

Стоимость комплекса составляет около 50 тысяч долларов США, непосредственно летательный аппарат — около 10 тысяч долларов США.

Вас также могут заинтересовать новости: