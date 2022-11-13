В среднем процесс обучения по управлению дроном занимает до четырех недель.

Максим Суботин и Дмитрий Забаштанский вместе с командой украинских волонтеров разработали первый уникальный украинский многоразовый ударный дрон под названием Punisher или "Каратель".

Разработчики в эфире 1+1 рассказали, что это самый маленький и легкий ударный дрон, не имеющий аналогов в мире. Он способен наносить удары по защищенным объектам врага на глубине до 40 километров.

Кроме того, эта украинская птичка самая дешевая среди аналогов в мире. Дмитрий Забаштанский, разработчик дронов, отметил, что их беспилотник - удобный, чтобы использовать его в поле, ему не нужен аэродром, не нужна полоса для посадки. Также он достаточно большой, чтобы нести свой контейнер. Сейчас дрон способен нести 2,5 кг, но этот вес планируют увеличить.

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"В составе комплекса есть станция наземного контроля, это продукция компании Roda. Это немецкий производитель, который поставляет продукцию армии НАТО... Мы понимали, что работа в поле требует запаса по надежности и прочности, поэтому такой выбор. В составе комплекса есть антенна, трекбол-мышка, которая не ездит... Есть зарядные станции, дополнительные батареи, есть горячая замена для того, чтобы изменить батарею, не прерывая процесс. Также есть катапульта, которая состоит из двух сегментов длиной 5 м, с которой происходит старт дрона", - говорит разработчик дронов Максим Суботин.

Также к Punisher есть контейнер, который дорабатывают в каждом из подразделений ВСУ, где его делают боевым. Речь идет в частности о взрывном пластиде, из которого делается самодельное взрывное устройство. Вся электроника в комплекте к дрону - зарубежная.

Украинский дрон Punisher: что о нем известно

Разработка беспилотного комплекса началась в 2016 году для решения боевых задач во время российско-украинской войны. К началу широкомасштабного вторжения 2022 года БПЛА совершил около 120 миссий.

Осенью 2022 года в интервью "Громадському" разработчик БПЛА Максим Суботин отметил работы по дальнейшему развитию комплекса, улучшению его характеристик и выпуску модификации с двумя боевыми дронами.

Стоимость комплекса составляет около 50 тысяч долларов США, непосредственно летательный аппарат — около 10 тысяч долларов США.

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