Кличко сообщил, что Россия нанесла удары по Северному и Южному мостам.

Россия атаковала Киев несколькими волнами ракет. Громкие взрывы слышали на правом берегу, в районе Оболони и Выдубичей.

Как сообщили мониторинговые каналы, ракеты могли быть запущены из Брянской и Воронежской областей России.

Мэр Виталий Кличко заявил, что в Киеве работала ПВО. Он сообщил, что Россия атаковала Северный и Южный мосты.

Видео дня

"Предварительно, есть попадания", – написал он.

Позже он добавил, что в результате вражеской атаки повреждены системы критически важной инфраструктуры. "В некоторых районах наблюдаются перебои с водо- и теплоснабжением", – уточнил мэр.

Атака на Украину

Также ракетная угроза была объявлена в Черкассах и Днепре. Там раздались громкие взрывы.

Мониторинговые каналы предупреждают о повышенной угрозе баллистических атак этой ночью.

Последние атаки России – больше новостей

Добавим, что 16 ноября Россия интенсивно обстреливала объекты энергетики и пищевой промышленности в Днепре. В результате в городе и нескольких районах области отключилось электричество и возникли проблемы с водо- и теплоснабжением. Энергетики и спасатели работают над устранением последствий.

Кроме того, известно о нескольких пожарах в городе. В частности, на заводе известного производителя растительного масла "Олейна".

Вас також можуть зацікавити новини: