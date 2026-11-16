Пресс-секретарь Кремля согласился с президентом США в том, что Россия действует в Украине "мягко".

В Кремле отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о том, что российский диктатор Владимир Путин мог бы быть гораздо жестче в отношении Украины, но "немного смягчает свою позицию". В частности, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков согласился с мнением Трампа, сообщают российские СМИ.

"Можно согласиться с президентом Трампом, ведь можно действовать гораздо жестче", – сказал он журналистам.

Атаки РФ по Украине: последние новости

В то же время стоит напомнить, что только за последние несколько месяцев Россия нанесла циничные удары по гражданской инфраструктуре.

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В частности, 2 ноября в поселке Камышеваха Запорожской области российские оккупанты атаковали управляемыми авиабомбами гуманитарный центр в тот момент, когда там находились люди, пришедшие за помощью.

Исполняющий обязанности главы Запорожской областной администрации Михаил Семикин сообщил, что по состоянию на понедельник, 16 ноября, известно, что в результате этой атаки погибли 72 человека.

В настоящее время четверо раненых продолжают лечение, а пятая женщина, которую госпитализировали, к сожалению, скончалась.

Семикин добавил, что поисковая операция, длившаяся две недели, завершена. При этом устанавливается судьба четырёх человек, пропавших без вести.

Также мы писали, что 29 октября враг нанес удар реактивным БПЛА по железнодорожному вокзалу в Днепре. Начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщал, что погибли 13 человек, ещё пятеро получили ранения. Россияне атаковали дроном перрон, где стояли обычная пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это не первый случай террористических ударов России по гражданскому населению Украины после того, как с некоторых российских олигархов и энергетиков были сняты санкции.

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