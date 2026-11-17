Зять Трампа отметил, что в ходе серьезных обсуждений были высказаны позитивные и конструктивные идеи.

Мы стремимся положить конец войне в Украине и прекратить огромные человеческие страдания, которые она вызвала, написал в соцсети Х специальный представитель президента США и его зять Джаред Кушнер.

"Президент США решительно настроен добиться прочного мира, и мы, как и прежде, полностью привержены этому делу и готовы сделать все возможное, чтобы помочь воплотить это в жизнь", – говорится в сообщении Кушнера.

Зять Трампа сообщил, что утром он пообщался с помощником Путина Юрием Ушаковым, чтобы обсудить достигнутый прогресс и следующие шаги в рамках мирного процесса.

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Также он добавил, что состоялся телефонный разговор с представителями Украины и Европы.

"Мы также провели плодотворный телефонный разговор с Украиной и нашими европейскими партнерами, в частности с советниками по вопросам национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, а также с представителями ЕС и НАТО", – написал Кушнер.

В частности, по его словам, обсуждался вопрос налаживания прямого диалога между Россией и Европой:

"Мы обсудили, как способствовать налаживанию прямого диалога между Европой и Россией, которого в течение последних четырех лет практически не было. Важно, чтобы обе стороны непосредственно выслушивали опасения и предложения друг друга, работая над обеспечением более стабильного и безопасного будущего для Европы".

Кушнер сообщил, что уже началась работа по подготовке следующей встречи. Он добавил, что она должна состояться "в ближайшее время".

"НАТО и впредь будет оставаться ключевой опорой европейской безопасности. Наша цель – опираться на существующие европейские институты и соглашения, укрепляя обязательства в сфере безопасности, коммуникацию, прозрачность и механизмы деэскалации, чтобы достигнутый нами мир был долгосрочным", – отметил спецпредставитель Трампа.

Зять Трампа рассказал, что когда год назад они с Виткоффом приступили к этой работе, то уже тогда определили, что успешным результатом для Украины является суверенная, безопасная и процветающая страна, имеющая право самостоятельно определять своё будущее.

Кушнер указал, что в течение последнего года, тесно сотрудничая с Украиной и европейскими партнерами, был достигнут значительный прогресс на пути к реализации этой цели благодаря трем основным направлениям деятельности:

Прочные и надежные гарантии безопасности для защиты Украины от будущей агрессии. Путь к членству в ЕС, который закрепит долгосрочное будущее Украины в Европе. Комплексный план послевоенного восстановления и процветания, разработанный совместно с нашими европейскими партнерами, Всемирным банком и другими организациями, для поддержки финансовой стабильности Украины, ее восстановления, привлечения инвестиций и долгосрочного экономического роста.

"В совокупности эти элементы могут дать Украине силу, безопасность, свободу и уверенность для ведения переговоров с Россией по остальным сложным вопросам и построения лучшего будущего для своего народа", – считает Кушнер.

В то же время он подчеркнул, что любое окончательное мирное соглашение должно быть согласовано как Россией, так и Украиной.

"Любое окончательное мирное соглашение должно быть согласовано как Россией, так и Украиной. Хотя значительная часть публичных дискуссий сосредоточена на разногласиях между сторонами, мы продолжаем наблюдать появление позитивных и конструктивных идей в ходе серьезных обсуждений, проходящих вне поля зрения общественности. Эти обмены мнениями помогают нам искать возможные решения и сглаживать существующие разногласия", – отметил зять Трампа.

Мирные переговоры: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что помощник кремлевского диктатора Путина Юрий Ушаков заявил, что РФ не согласилась на участие европейских представителей в переговорах о завершении войны РФ в Украине. Ушаков отметил, что обсуждается проведение следующего раунда переговоров в трехстороннем формате. Он не исключил, что придется провести один или несколько раундов переговоров, после чего РФ согласится на участие европейских представителей. Помощник Путина отметил, что РФ, ЕС, Великобритания и Украина по-прежнему далеки друг от друга в вопросе прекращения войны.

Также мы писали, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети X, что Европа будет тесно вовлечена в мирные переговоры между Украиной и Россией. По словам фон дер Ляйен, Европа будет тесно вовлечена в процесс мирных переговоров "в формате E5 + ЕС". Как известно, в группу E5 входят Франция, Германия, Великобритания, Италия и Польша. Глава Еврокомиссии заверила в максимальной поддержке Украины и максимальном давлении на Россию.

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