На визит уже отреагировали у Трампа.

В понедельник, 16 ноября, Украину с неожиданным визитом прибыл губернатор американского штата Калифорния и представитель демократов Гэвин Ньюсом. Как пишет CNN, во время поездки он сделал заявление в поддержку Украины и объявил о передаче гуманитарной помощи военным госпиталям.

Ньюсом побывал во Львове. Там посетил могилы украинских солдат на Лычаковском кладбище, осмотрел реабилитационный центр для раненых военных и гражданских. Губернатор также посетил предприятия Львовского железорудного кластера, сети, занимающейся разработкой военных технологий, включая беспилотники, наземных роботов и системы радиосвязи.

Он заявил, что таким визитом выражает поддержку Украине в войне против России.

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"Народ Украины не выбирал эту войну. Ни один народ, борющийся за свою свободу, не должен задаваться вопросом, одинок ли он. Мужество украинцев вдохновило свободный мир. Его необходимо встретить неизменной поддержкой", – заявил Ньюсом.

Госпиталям губернатор передал 1300 больничных коек, кислородные концентраторы и колесные кресла. А также материалы для ухода за ранами, включая 11 млн бинтов и других медицинских принадлежностей. Штат также предоставил 20 портативных генераторов. Он сказал, что пожертвованное оборудование поступило из излишков запасов в Калифорнии.

Ранее Калифорния предоставила пять полевых медицинских пунктов, более 4300 бронежилетов и почти 1600 шлемов.

Политическая борьба в США

Журналисты отметили, что Ньюсом готовится покинуть свой пост после восьми лет работы и рассматривает возможность баллотироваться на пост президента в 2028 году.

На визит Ньюсома отреагировали в Белом доме. "Демократы, такие как Ньюсом, приветствовали Джо Байдена, поскольку его слабость позволила России вторгнуться в Украину", – заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли, напомним, что при Трампе идут мирные переговоры - такие, как в Абу-Даби.

Мирные переговоры - последние новости

Добавим, что по мнению обозревателей, которые проанализировали последние мирные переговоры, Россия хотела бы изменить систему безопасности в Европе так, чтобы она соответствовала ее интересам. В первую очередь, ограничив участие стран Восточной Европы в НАТО.

При этом Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин смягчил свою позицию в отношении Украины. По его словам, он "отступает" от своих требований.

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