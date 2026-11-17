Американская разведка выявила возможные сценарии нападения на высокопоставленных чиновников администрации Трампа, однако в Белом доме уверяют, что реальных угроз нет.

Американская разведка получила данные о том, что Иран разрабатывает планы потенциального нападения на высокопоставленных чиновников администрации Дональда Трампа с применением "грязной бомбы" или химического оружия в Вашингтоне. В то же время пока нет признаков того, что Тегеран принял решение осуществить такую атаку. Об этом сообщает CNN со ссылкой на семерых американских чиновников.

По словам источников, иранские планы пока рассматриваются как создание дополнительных возможностей для потенциального нападения, а не как признак его неизбежности. Однако обнаруженный американской разведкой план был достаточно конкретным и содержал информацию о возможных местах и целях. Это побудило американских чиновников начать подготовку к чрезвычайным ситуациям.

Пресс-секретарь Белого дома Лорен Бис заявила, что США следят за потенциальными угрозами, но на данный момент нет никакой реальной опасности для территории страны.

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В то же время американские чиновники восприняли разведывательные данные как тревожный сигнал о готовности Ирана к эскалации. Тегеран находится под давлением из-за военных ударов США и экономической блокады, которая, по словам представителей администрации, разрушает страну.

США обсуждают меры безопасности в связи с возможными планами Ирана

Два источника сообщили, что на прошлой неделе американские чиновники провели несколько встреч, чтобы обсудить меры противодействия потенциальной угрозе.

Эти опасения также повлияли на меры безопасности для представителей американской администрации. На прошлой неделе Секретная служба переместила министра финансов Скотта Бессента в военное жилье из-за угроз со стороны Ирана.

Иранские заговоры против действующих и бывших американских чиновников продолжаются со времён первой администрации Трампа. В частности, в 2024 году был раскрыт план заказного убийства Дональда Трампа. В основном такие планы были сосредоточены на возможности нападения на американских чиновников во время их поездок за границу.

По словам источников, американская разведка также получила информацию о возможном хранении Ираном материалов для изготовления бомб на территории США. Чиновники не пришли к единому мнению относительно достоверности этих данных, однако в целом считают, что Иран мог заранее разместить в стране ядерные материалы или химические вещества, которые можно использовать вместе с обычным оружием.

Один из источников, близких к разведке, отметил, что для организации такого нападения Ирану не обязательно переправлять в США подготовленных оперативников. Достаточно было бы привлечь человека, который уже находится в стране и мог бы приобрести и разместить необходимые компоненты.

В то же время, по оценке одного из американских источников, возможности Ирана по осуществлению таких атак не изменились. Изменились лишь мотивы Тегерана.

Министерство обороны США перенаправило запрос в Управление директора Национальной разведки, которое отказалось от комментариев.

Представитель иранской миссии при ООН заявил, что его страна считает применение химического оружия при любых обстоятельствах незаконным и категорически отвергает обвинения в подготовке такого нападения. В то же время он не дал прямого ответа на информацию о возможном плане с использованием "грязной бомбы".

"Грязная бомба" может распространить радиацию на значительную территорию

"Грязные бомбы" отличаются от ядерного оружия, которое использует реакцию деления ядра и обладает гораздо большей разрушительной силой.

Такие устройства сочетают в себе обычное взрывчатое вещество с радиоактивными материалами. Они могут рассеивать опасные вещества в воздухе на территории нескольких кварталов или даже километров. В то же время, по словам экспертов, основные жертвы такого взрыва, скорее всего, будут вызваны непосредственно взрывной волной, а не радиацией.

Один из источников, знакомый с разведывательными данными, назвал такое оружие средством террора, а не высокоточного поражения. По его словам, оно может серьезно нанести вред здоровью людей и сделать отдельные районы непригодными для жизни.

Одной из проблем для американских служб безопасности может стать своевременное выявление подготовки такого нападения.

Законодательство, позволявшее американским чиновникам собирать сообщения иностранцев в рамках слежки, утратило силу в июне на фоне противостояния между Белым домом и Конгрессом. Распоряжения о слежке, утвержденные до этого момента, остаются в силе до марта 2027 года.

Американские чиновники, ответственные за национальную безопасность, предупредили, что без повторного утверждения закона страна может лишиться одного из самых эффективных инструментов для раскрытия террористических заговоров.

На прошлой неделе генеральный прокурор Тодд Бланш, директор Национальной разведки Джей Клейтон и директор ЦРУ Джон Ретклифф обратились к лидерам обеих партий в Конгрессе с призывом повторно утвердить закон. Они заявили, что задержка может поставить под угрозу жизни американцев и военнослужащих за рубежом.

Законодатели, входящие в так называемую "Банду восьми", были проинформированы о ситуации вокруг Ирана за несколько дней до этого обращения. Однако неизвестно, речь ли шла во время брифинга именно об угрозе применения "грязной бомбы" или химического оружия в Вашингтоне.

США также опасаются применения химического оружия против своих военных на Ближнем Востоке

Американские чиновники внимательно следят и за другими разведывательными данными, свидетельствующими о возможности применения Ираном химического оружия против войск США, дислоцированных на Ближнем Востоке.

По словам нескольких должностных лиц, американские военные не располагают надлежащим защитным снаряжением и подготовкой для противодействия такой атаке.

Это послужило поводом для параллельной подготовки мер безопасности для дипломатического и разведывательного персонала в регионе. Речь идет об обеспечении их необходимым оборудованием и обучением для самозащиты в случае применения химического оружия.

Иран против США – последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Иран намерен атаковать президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных чиновников из его администрации. Предупреждение об этом Вашингтон получил от израильской разведки "Моссад", и в нем описано, какое оружие могло быть задействовано.

"Моссад" передал эти данные ЦРУ по просьбе самих американцев. Сводка содержала конкретные предупреждения. Одно из них касалось того, что Тегеран готовит удары беспилотниками с взрывчаткой.

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