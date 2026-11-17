По сообщению мониторингового канала, пострадал Русановский мост, а на участке "зеленой" линии метро приостановили движение поездов.

Российские войска утром 17 ноября атаковали Киев баллистическими ракетами. Около 05:40 в столице раздалась серия мощных взрывов. В результате удара повреждена наземная инфраструктура метрополитена, движение поездов на части зеленой линии временно приостановлено, сообщают Воздушные силы ВСУ и Киевский метрополитен.

В 05:36 Киевская городская военная администрация объявила красный уровень опасности и призвала жителей столицы направиться в ближайшие укрытия.

Параллельно воздушная тревога распространилась на большинство других областей Украины. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Видео дня

Через несколько минут военные зафиксировали пуски ракет. Около 05:40 в Киеве раздалась серия мощных взрывов. Это была вторая волна атак на Киев с вечера понедельника, 16 ноября.

В 05:50 в Киевском метрополитене сообщили о временной приостановке движения поездов на зеленой линии между станциями "Осокорки" и "Червоный хутор". В результате обстрела столицы повреждена наземная инфраструктура метрополитена.

В настоящее время поезда курсируют по подземному участку между станциями "Сырец" и "Выдубичи". О дальнейших изменениях в работе метро и возобновлении движения пассажирам сообщат дополнительно.

В метрополитене напомнили, что во время воздушной тревоги все подземные станции работают как укрытия.

По информации мониторингового канала AIRmonitor, удар пришелся по Русановскому мосту в Киеве. Именно с этим сообщением связывают повреждения наземной инфраструктуры метрополитена.

Обновлено в 06:24. В результате вражеских ударов на Киев временно перекрыто движение по Северным и Южным мостам, сообщает КГГА,

Движение маршрутов общественного транспорта, курсировавшего по этим мостам, изменено.

Через Подольский мостовой переход направлены маршруты:

автобусы № 21, 73 и 101 до станции метро "Контрактовая площадь" (ул. Нижний Вал);

автобус №31-ТР курсирует через ул. Глубочицкую до станции метро "Лукьяновская";

троллейбусы № 30 и 31 от станции метро "Лукьяновская" и Кадетской рощи до станции метро "Почайна";

троллейбус № 44 курсирует по маршруту "ул. Северная – ул. Архипенко";

на маршруте №50 увеличено количество троллейбусов.

Через Дарницкий мост курсируют автобусы №22 и 91.

На маршруте №22-ТР увеличено количество автобусов.

Атака на Киев – последние новости

Как сообщал УНИАН, вечером 16 ноября Россия атаковала Киев несколькими волнами ракет. Громкие взрывы слышали на правом берегу, в районе Оболони и Выдубичей.

Мэр города Виталий Кличко заявил, что в Киеве работала ПВО. Он сообщил, что Россия атаковала Северный и Южный мосты.

Вас также могут заинтересовать новости: