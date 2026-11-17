Российские войска утром 17 ноября атаковали Киев баллистическими ракетами. Около 05:40 в столице раздалась серия мощных взрывов. В результате удара повреждена наземная инфраструктура метрополитена, движение поездов на части зеленой линии временно приостановлено, сообщают Воздушные силы ВСУ и Киевский метрополитен.
В 05:36 Киевская городская военная администрация объявила красный уровень опасности и призвала жителей столицы направиться в ближайшие укрытия.
Параллельно воздушная тревога распространилась на большинство других областей Украины. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
Через несколько минут военные зафиксировали пуски ракет. Около 05:40 в Киеве раздалась серия мощных взрывов. Это была вторая волна атак на Киев с вечера понедельника, 16 ноября.
В 05:50 в Киевском метрополитене сообщили о временной приостановке движения поездов на зеленой линии между станциями "Осокорки" и "Червоный хутор". В результате обстрела столицы повреждена наземная инфраструктура метрополитена.
В настоящее время поезда курсируют по подземному участку между станциями "Сырец" и "Выдубичи". О дальнейших изменениях в работе метро и возобновлении движения пассажирам сообщат дополнительно.
В метрополитене напомнили, что во время воздушной тревоги все подземные станции работают как укрытия.
По информации мониторингового канала AIRmonitor, удар пришелся по Русановскому мосту в Киеве. Именно с этим сообщением связывают повреждения наземной инфраструктуры метрополитена.
Обновлено в 06:24. В результате вражеских ударов на Киев временно перекрыто движение по Северным и Южным мостам, сообщает КГГА,
Движение маршрутов общественного транспорта, курсировавшего по этим мостам, изменено.
Через Подольский мостовой переход направлены маршруты:
- автобусы № 21, 73 и 101 до станции метро "Контрактовая площадь" (ул. Нижний Вал);
- автобус №31-ТР курсирует через ул. Глубочицкую до станции метро "Лукьяновская";
- троллейбусы № 30 и 31 от станции метро "Лукьяновская" и Кадетской рощи до станции метро "Почайна";
- троллейбус № 44 курсирует по маршруту "ул. Северная – ул. Архипенко";
- на маршруте №50 увеличено количество троллейбусов.
Через Дарницкий мост курсируют автобусы №22 и 91.
- На маршруте №22-ТР увеличено количество автобусов.
Атака на Киев – последние новости
Как сообщал УНИАН, вечером 16 ноября Россия атаковала Киев несколькими волнами ракет. Громкие взрывы слышали на правом берегу, в районе Оболони и Выдубичей.
Мэр города Виталий Кличко заявил, что в Киеве работала ПВО. Он сообщил, что Россия атаковала Северный и Южный мосты.