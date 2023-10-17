Сейчас россияне не могут противодействовать непосредственно самим ракетам ATACMS.

Российские оккупанты будут перемещать свою технику после ударов Сил обороны ракетами ATACMS по аэродромам в Бердянске и Луганске. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он признался, что пока не имеет достоверных данных о российских потерях в результате сегодняшних ударов ракетами ATACMS.

"Потому что надо дождаться все же данных разведки, дождаться спутниковых снимков, информации, возможно, от других источников, и тогда мы будем точно знать, чтобы не рассказывать сейчас плюс-минус сколько уничтожили там этой техники. Сам факт нанесения ударов на таком расстоянии таким типом вооружения, против которого Россия не может фактически ничего сейчас противопоставить, уже говорит о том, что ситуация будет меняться", - сказал спикер Воздушных сил.

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В частности, он уточнил, что враг будет перемещаться, как это было со стратегической авиацией, когда состоялись "хлопки" на аэродромах в РФ.

ВСУ применили ракеты ATACMS

Ранее УНИАН со ссылкой на американские СМИ писал, что США тайно передали Украине ракеты ATACMS большой дальности. Украина использовала эти ракеты для ударов по аэродромам с российской авиацией во временно оккупированных Бердянске и Луганске.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от США и применила дальнобойные ракеты ATACMS.

"Спасибо всем, кто воюет и работает ради Украины! Спасибо всем, кто помогает! И сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень метко - ATACMS себя показали", - отметил он в своем вечернем обращении.

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