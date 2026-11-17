В банке Chase заявили, что технические проблемы не были следствием кибератаки.

В понедельник, 16 ноября, тысячи клиентов сообщили о проблемах с доступом к своим онлайн-счетам в нескольких крупных американских банках и сервисе денежных переводов Zelle после того, как техническая проблема в JPMorgan Chase вызвала цепную реакцию во всей финансовой системе, сообщает AP.

Издание сообщило, что в банке Chase заявили, что технические проблемы не были следствием кибератаки и что они работают над тем, чтобы восстановить работу банковских сервисов до конца понедельника.

"В JPMorgan Chase возникла временная проблема, связанная с программной ошибкой в локальной аппаратной системе – это не имеет отношения к кибербезопасности", – заявил пресс-секретарь банка Джо Евангелисти.

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Отмечается, что эти сбои произошли через несколько дней после того, как технические проблемы затронули другие секторы экономики США.

В частности, в четверг масштабный сбой в работе Microsoft затронул такие сервисы, как Outlook, Teams и искусственный интеллект Copilot.

В пятницу сбой в работе национальной системы управления воздушным движением привел к приостановке всех авиарейсов в США на несколько часов и вызвал перебои в авиаперевозках по всей стране в течение выходных.

В понедельник компания United Airlines сообщила, что устранила сбой во внутренней системе, который привел к задержкам вылетов.

Издание отметило, что технические проблемы, возникшие в понедельник, касались преимущественно клиентов Chase и клиентов других банков, которые пытались совершить операции с Chase. У этих банков, в частности Bank of America и Citigroup, не было проблем с предоставлением банковских услуг.

Представитель U.S. Bank заявил, что на системы банка это непосредственно не повлияло, но "клиенты, которые пытаются отправлять или получать платежи через Zelle с помощью другого финансового учреждения, могут столкнуться с задержками в обработке транзакций".

Некоторые клиенты Chase получили сообщение следующего содержания: "Некоторые услуги в настоящее время недоступны. Мы работаем над решением проблемы. Пожалуйста, попробуйте позже".

Сбои в США

Ранее УНИАН сообщал, что Федеральное управление гражданской авиации 13 ноября приостановило все полёты в США из-за проблем со связью в региональных центрах управления воздушным движением. В сообщении FAA указано, что приостановка полетов была введена "из-за чрезвычайных обстоятельств и из соображений безопасности". По предварительной информации, причиной стали проблемы с оборудованием и авиадиспетчерской связью. Самолетам, которые готовились к вылету, приказали оставаться на земле до дальнейших распоряжений.

Также мы писали, что масштабный сбой в работе сервисов Microsoft затронул пользователей сразу в 74 странах. Проблемы возникли с Outlook, Teams и Copilot. Сбои начались в четверг, 12 ноября, и затронули как частных пользователей, так и компании и государственные учреждения. Многие столкнулись с невозможностью отправлять и получать электронные письма, открывать почтовые ящики и пользоваться отдельными функциями Microsoft 365. По данным сервиса Downdetector, количество жалоб на работу Outlook в США в пиковый момент превысило 130 тысяч.

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