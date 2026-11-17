По словам Аксенова, в настоящее время движение транспорта приостановлено.

По Крымскому мосту происходит повторная атака, движение транспорта приостановлено, сообщил в Telegram оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов.

"Противник вновь атаковал Крымский мост. В настоящее время движение транспорта приостановлено", – говорится в сообщении Аксенова.

Он призвал жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрута.

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Telegram-канал "Крымский ветер" сообщал о многочисленных взрывах в районе моста и работе ПВО.

По словам очевидцев, произошло попадание в арку Крымского моста, у некоторых жителей от силы взрывов вылетели окна.

Некоторые мониторинговые каналы пишут, что по Крымскому мосту было нанесено не менее 15 ударов.

Крымский мост: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что спутниковые снимки Крымского моста после атаки свидетельствуют о том, что, вероятно, конструкция повреждена в трех местах. В частности, на кадрах заметны следы обгорания и повреждения, в том числе на арке автомобильной части моста. В то же время, только на основе этих изображений трудно оценить масштаб повреждений. Предполагалось, что повторные удары по арке могут иметь серьезные последствия, поскольку она является частью несущей конструкции, а критическое повреждение может привести к обрушению пролета.

Также мы писали, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признал, что в результате атаки пострадала конструкция Крымского моста, и сейчас специалисты выясняют, насколько сильно. При этом, по его словам, после "атаки Вооруженных сил Украины" на мосту фиксируются "незначительные повреждения". Песков похвастался, что "средства ПВО продолжают работать достаточно эффективно". В то же время он признал, что "ни одна система в мире не может на 100% защитить различные объекты на фоне таких масштабных ударов".

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