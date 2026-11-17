Исследователи проверили, что происходит с клетками кожи под воздействием ультрафиолета, если заранее "подкормить" их медом.

Мед издавна используется в медицине для заживления ран, но, похоже, на этом его возможности не заканчиваются. Ученые из Италии решили выяснить, может ли разнотравный мед помочь клеткам кожи пережить вредное воздействие солнца. Об этом пишет SciTechDaily.

Как напоминает издание, ультрафиолет от солнечного света ускоряет старение кожи и вызывает у клеток стресс. Из-за этого в них могут возникать повреждения, предшествующие раку кожи. Поэтому ученые ищут новые способы лучше защитить кожу.

Мед и так ценится в медицине и косметологии, поскольку обладает антиоксидантными, противомикробными и противовоспалительными свойствами и способствует заживлению ран. Стерильные повязки, гели и мази с медом применяют при лечении ожогов и плохо заживающих ран.

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Идея исследования принадлежит Фикие Фульи Кавак. Она работает в Сассарском университете, расположенном в итальянском городе Сассари на острове Сардиния.

"Меня всегда интересовало, что некоторые виды меда, например мед манука, используются в медицинских препаратах. Это подтолкнуло меня к вопросу: может ли качественный разнотравный мед также оказывать заметное защитное воздействие на клетки кожи человека", – рассказала Кавак.

Для эксперимента исследователи совместно вырастили несколько видов клеток кожи человека, а именно стволовые клетки, фибробласты и кератиноциты. Их поместили в биореактор с постоянным потоком жидкости, который имитирует условия внутри кожи. Часть клеток в течение 48 часов обрабатывали 1-процентным раствором разнотравного меда, а уже затем облучали ультрафиолетом. Остальные клетки оставили без меда.

После этого команда сравнила, как клетки реагируют на стресс от ультрафиолета. С помощью генетического анализа (ПЦР в реальном времени) ученые также отследили работу генов, связанных со старением, реакцией на стресс, обновлением тканей и так называемой стволовостью. Так называют способность стволовых клеток воспроизводить самих себя или превращаться в другие, специализированные клетки.

Результаты показали, что мед, скорее всего, помог стволовым клеткам и фибробластам лучше справиться с последствиями облучения.

"В стволовых клетках кожи мед усиливал активность маркеров, связанных со стволовыми свойствами, и одновременно снижал активность генов, связанных со старением", – пояснила Кавак.

Кроме того, как говорится в материале, стволовые клетки, обработанные медом, выделяли меньше оксида азота и обладали более высокой антиоксидантной способностью. Это может свидетельствовать о том, что они лучше защищались от стресса. Генетический анализ также показал, что в них активнее работали гены, отвечающие за защиту от стресса, а также изменились сигналы, управляющие делением и обновлением клеток.

"Особенно интересно было то, что мед как бы помогал клеткам обрести более здоровый баланс после ультрафиолетового стресса. Вместо того чтобы подталкивать клетки к чрезмерной восстановительной реакции, он, похоже, поддерживал защитные механизмы, одновременно контролируя сигналы, связанные с обновлением", – рассказала учёная.

В то же время, как отмечает издание, это лишь первые признаки того, что разнотравный мёд может помогать защищать кожу. Работает ли это так же в организме человека, исследователи пока не установили.

"Наше исследование проводилось на клеточных экспериментальных моделях, а не на людях, поэтому прежде чем давать какие-либо практические рекомендации, необходимы дальнейшие лабораторные, доклинические и клинические исследования", – подчеркнула Кавак.

Другие исследования

Ранее ученые предложили пересмотреть подход к постановке диагноза "ожирение", поскольку одного только индекса массы тела для этого недостаточно. По новым критериям лишь 25–33 % людей, которым сейчас ставят этот диагноз, действительно имеют проблемы со здоровьем. В то же время ещё 5–9 % людей, например тех, у кого высокий процент жира в организме, наоборот, получили бы диагноз "ожирение".

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