Не следует исключать, что на фото – обломки именно российского кассетного вооружения.

В СМИ активно обсуждают, могли ли украинские военные нанести удар по аэродрому в оккупированном Бердянске ракетой ATACMS. Российские "военкоры" уже публикуют снимки с суббоеприпасами в подтверждение этой теории.

Однако несмотря на то, что шарикоподобный суббоеприпас уже активно идентифицируется, как M74, который является единственным типом поражающих элементов в ракетах M39 и M39A1 ATACMS, утверждать, что это именно эта ракета, еще рано, пишут эксперты Defense Express.

"Дело в том, что такая форма более чем популярна для кластерных боеприпасов. И используется по всему миру, в том числе и в РФ. Например в кассетных авиабомбах РБК-500 с субэлементами ШОАБ-0.5. учитывая то, что на видео с аэродрома в Бердянске зафиксирована детонация боеприпасов также не следует исключать, что на фото – обломки именно российского кассетного вооружения. В этом случае, если речь идет именно о таком пулеобразном субэлементе, то противопехотная мина ПОМ-1 для дистанционного минирования с вертолетов – также имеет аналогичную форму", – пояснили в материале.

Видео дня

В этой связи, опираясь только на фото, окончательно утверждать, что это суббоеприпасы именно от ATACMS – рано. Однако само использование этой ракеты выглядит логичным, особенно учитывая цели, неожиданность удара и длительное необъявление со стороны США о передаче этих ракет.

"А окончательную точку в вопросе, действительно ли переданы ATACMS, могут поставить следующие удары. Особенно, если они будут на дальности до 165 км, это если переданы ракеты M39 с 950 субэлементами, или на дальности до 300 км, если речь идет о M39A1 С 300 M74. Тем более, что целей для этого долгожданного оружия хватает", – резюмировали специалисты.

Удар по Бердянску: основное

В ночь на 17 октября, во временно оккупированном Бердянске и Луганске прогремели взрывы. В Бердянске "прилетело" в районе аэродрома, где базировались вертолеты российских оккупационных войск.

Американское издание WSJ сообщило, что во время атаки украинские военные впервые ударили по оккупантам ракетой ATACMS. Отмечается, что США тайно передали эти ракеты ВСУ несколько дней назад.

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