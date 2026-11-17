Небольшая часть Луганской области и около 25 % территории Донецкой области по-прежнему находятся под контролем Украины.

Поврежденные мосты, разрушенные здания, сожженные автомобили и магазины, названия которых теперь служат ориентирами для атак, сопровождают путешествия Сары по Краматорску, рассказывает венгерский журналист-фрилансер Болдизар Гёри в статье CEPA.

Он отметил, что Сара – американка, служащая в военной разведке Украины. Вместе они ехали через города-крепости Краматорск и соседний Славянск.

"Эти города имеют ключевое значение для цели Владимира Путина – захвата Донбасса, охватывающего Луганскую и Донецкую области на востоке Украины", – говорится в статье.

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Гёри подчеркнул, что российский диктатор попросил американских посредников убедить Киев отдать эти земли, и это справедливо можно назвать пунктом № 1 в списке требований Кремля.

Отмечается, что небольшая часть Луганской области и около 25% территории Донецкой области до сих пор находятся под контролем Украины, в частности Краматорск и Славянск – два крупнейших города региона.

"Раньше в каждом из них проживало по несколько сотен тысяч человек. Теперь это уже не так", – констатировала Гёри.

По оценкам Сары, население Славянска сейчас составляет около 20 000 человек, а Краматорска – примерно 28 000. Она добавила, что каждую неделю из Славянска официально уезжает 200–300 человек.

В статье напоминается, что за эти города ведутся бои с 2014 года. В апреле того года их захватили силы, поддерживаемые Россией, а через три месяца украинская армия их освободила.

Впоследствии они подверглись нападению в рамках полномасштабного вторжения, и с тех пор гражданское население становится мишенью для Москвы.

Журналист отметил, что 8 октября 2026 года в Краматорске были убиты 33 пассажира автобуса.

По мнению Сары, украинские военные могут не дать России захватить эти два города, но останутся ли ещё здания, которые можно защищать, – это уже другой вопрос.

В статье отмечается, что оба города ужасно пострадали от жестоких российских обстрелов жилых районов, а также объектов инфраструктуры – электросетей, водопровода и теплосетей, которые будут жизненно необходимы для выживания зимой.

Муниципальная цистерна с водой едет по городу, оповещая о своём прибытии звонком. Жители спускаются вниз с бутылками, наполняют их и несут воду в свои квартиры.

"Скажите 80-летнему человеку, который живет на пенсию в 80 долларов в месяц, чтобы он уехал и нашел жилье в другом месте", – пояснила Сара, описывая ограниченные возможности тех, кто не может себе позволить поселиться где-либо еще.

"Я думала, что, побывав в Харькове, уже видела всё, что касается разрушений", – поделилась она, но её опыт в Донецкой области изменил её представления.

Гёри рассказал, что Сара приехала в Украину, чтобы освещать ситуацию с беженцами, и работала журналисткой, прежде чем поступить на службу в украинские вооруженные силы.

Сейчас, проезжая по Краматорску, ее взгляд переходит от дороги к небу и к поврежденным зданиям. Они проехали мимо церкви, где раздавали гуманитарную помощь, пока ее не поразила российская ракета.

Требования РФ в отношении Донбасса

Ранее УНИАН сообщал, что военный эксперт Павел Нарожный отметил, что разговоры о членстве в НАТО не должны выглядеть как красивая бумажка без реальных гарантий безопасности. Так Нарожный прокомментировал предложение США о возможности вступления Украины в НАТО в обмен на вывод ВСУ из Донецкой области. Кроме того, Путин требует от Альянса прекратить расширение и чтобы страны, вступившие в блок после 1997 года, вышли из него.

Также мы писали, что один из планов РФ, обсуждаемых в неофициальных переговорных кругах, по данным Bild, предусматривал жесткое требование отдать весь Донбасс и оккупированные территории, а также выход Финляндии из НАТО. Кроме того, Украина должна получить внеблоковый статус и отказаться от вступления в НАТО, хотя её членство в Евросоюзе не исключается. Порты Одессы и Николаева предлагается демилитаризовать, чтобы Украина не могла использовать их в качестве военно-морских баз. Россия хочет, чтобы НАТО отказалось от размещения военных баз в Эстонии, Латвии и Литве.

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