Российский удар по Камышевахе: поиски завершены, названо число жертв

Семикин подчеркнул, что по количеству погибших это самый страшный удар по Запорожской области и один из самых страшных в Украине.

72 человека погибли в результате российского удара по Камышевахе в Запорожской области, сообщил исполняющий обязанности главы областной администрации (ОВА) Михаил Семикин в Telegram.

"По количеству погибших это самый страшный удар по Запорожской области и один из самых страшных в Украине. Трагедия, которая навсегда останется болью для нашего региона и всей страны", – написал Семикин.

Он напомнил, что 2 ноября враг нанес удар управляемыми авиабомбами по гуманитарному хабу в центре поселка, куда люди пришли за помощью.

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"Две недели спасатели, полицейские и другие службы работали среди завалов под угрозой новых ударов. Спасибо каждому, кто все эти дни делал все возможное, чтобы найти тела всех погибших", – добавил исполняющий обязанности главы Запорожской областной администрации.

Семикин сообщил, что поисковая операция на данный момент завершена. Однако устанавливается судьба четырёх человек, пропавших без вести.

По его словам, четверо раненых продолжают лечение. К сожалению, пятая раненая, женщина, скончалась в больнице.

"Невозможно найти слова, которые облегчат боль тех, кто потерял самых дорогих. Искренне сочувствую каждой семье. Светлая память всем погибшим", – написал Семикин.

Удар по Камышевахе: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что военный эксперт Хэмиш де Бреттон-Гордон в статье The Telegraph отметил, что массированные российские атаки на украинские города, в частности, по гражданским объектам, демонстрируют, что Кремль продолжает использовать страдания мирного населения в качестве инструмента войны. Эксперт подчеркнул, что удар по гражданским объектам без какой-либо военной цели является военным преступлением. Де Бреттон-Гордон также обратил внимание на усиление российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины в преддверии зимы. По его мнению, таким образом российский диктатор пытается сломить сопротивление украинцев, лишая их электроэнергии, тепла и нормальных условий жизни.

Также мы писали, что Главное управление разведки (ГУР) Минобороны идентифицировало российских военных, причастных к авиаудару по школе в Камышевахе. По данным военной разведки, удар по Камышевахе спланировал полковник Федор Владимирович Зубако, начальник группы огневого поражения штаба группировки войск "Днепр" российской оккупационной армии. Для совершения военного преступления россияне задействовали четыре самолета Су-34. Украинская разведка установила личности российских летчиков, совершивших бомбардировку.

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