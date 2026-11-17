Рядом со своими доисторическими сородичами она всё равно кажется крошечной.

В Индонезии официально подтвердили новый мировой рекорд среди змей, обитающих в дикой природе. Чтобы получить точную цифру, специалистам пришлось обойтись без привычной линейки и даже без снотворного, пишет Science et Vie.

С измерением длины змеи возникают определенные трудности. У питона нет ни конечностей, ни жесткого скелета – его тело образуют сотни позвонков с мягкими хрящевыми прослойками между ними. Благодаря этому пресмыкающееся легко сжимается и растягивается, поэтому расстояние от головы до хвоста постоянно меняется в зависимости от позы животного и напряжения его мышц.

Как отмечается в Книге рекордов Гиннесса, рекордсменку обнаружили на индонезийском острове Сулавеси. Специалисты измерили её специальной геодезической рулеткой, которая точно повторяет все изгибы тела, и 18 января зафиксировали длину в 7,22 метра. Самку по прозвищу Ибу Барон также взвесили – прибор, на котором обычно взвешивают мешки с рисом, показал 96,5 килограмма.

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Усыплять змею ради измерения не стали. Специалисты объясняют, что полностью расслабленная рептилия могла бы оказаться на 10–15 % длиннее, однако анестезию применяют только тогда, когда этого требует состояние её здоровья или безопасность людей. Поэтому каждый показатель фиксирует лишь конкретный момент в жизни подвижного существа – именно поэтому к заявлениям о рекордах относятся крайне осторожно.

Рекордсменка против гигантов прошлого

С подтвержденной длиной 7,22 метра эта самка официально стала самой длинной змеей, которую нашли в дикой природе и измерили по строгим правилам. Как напоминает издание, за последние десятилетия в Индонезии и Малайзии не раз сообщали и о более крупных змеях. Но лишь немногим из них удалось измерить так же тщательно и задокументировать результат.

Для сравнения: рекорд среди змей в неволе до сих пор удерживает сетчатый питон по прозвищу Медуза: в 2011 году в американском штате Миссури ее длина достигла 7,67 метра. Авторы материала объясняют, что при регулярном кормлении, ветеринарном наблюдении и отсутствии естественных врагов рептилия способна вырасти до размеров, которые в дикой природе встречаются крайне редко.

Еще больше поражает сравнение с ископаемыми змеями. Титанобоа, останки которой обнаружили в Колумбии, обитала 58–60 миллионов лет назад. По оценкам ученых, она достигала в длину от 13 до 15 метров и весила более тонны. Другого доисторического гиганта – Vasuki indicus – описали по найденным в Индии позвонкам: его длина составляла примерно 10,9–15,2 метра. На фоне этих гигантов современный рекорд наглядно показывает, что нынешний климат и окружающая среда уже не позволяют пресмыкающимся вырастать до таких размеров.

Насколько большой может вырасти змея сегодня

Максимальный размер змеи зависит от генетики, питания и антропогенного воздействия. Крупным питонам требуется много корма – например, диких кабанов, – поэтому настоящие гиганты в природе встречаются редко.

Как пишет IFLScience, в Индонезии из-за изменений окружающей среды и сокращения кормовой базы змеи всё чаще выходят к людям. Такие встречи нередко заканчиваются гибелью пресмыкающихся, ведь местные жители видят в них угрозу для себя и скота.

Кроме того, гигантские змеи часто становятся добычей браконьеров для нелегальной торговли экзотическими животными. Из-за этого мало кто из них доживает до рекордных размеров. И хотя учёные предполагают, что в глухих уголках Юго-Восточной Азии могут обитать почти девятиметровые особи, гарантий, что их успеют зафиксировать живыми, нет.

Другие рекорды среди животных

Ранее Книга рекордов Гиннесса назвала самого высокого живого коня в мире. Им стал четырёхлетний шайр по кличке Хьюго из британского графства Нортгемптоншир, который в холке достигает 199 сантиметров и весит около 890 килограммов. Владельцы говорят, что гигант до сих пор растет и может стать еще выше.

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