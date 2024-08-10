Отмечается, что роль воздушных беспилотных комплексов на поле боя растет.

С начала года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации около 70 образцов боеприпасов для беспилотников.

Как отмечается в сообщении на сайте МОУ, в частности около 20 новых боеприпасов для беспилотников были кодифицированы и допущены к эксплуатации в июле.

"Так, среди новых образцов есть осколочно-фугасные, кумулятивные, комбинированного действия и многоцелевые боеприпасы. Также они различаются по весу: от нескольких сотен граммов до более нескольких килограммов", - рассказали в министерстве.

Видео дня

Отмечается, что боеприпасы для БПЛА применяются для поражения вражеской техники и фортификаций, борьбы с живой силой врага, находящейся как на открытой местности, так и в специально оборудованных углубленных укрытиях, укреплениях или внутри боевой техники.

"Роль воздушных беспилотных комплексов на поле боя растет. Отечественный сектор ОПК динамично реагирует на потребности войска и увеличивает объемы производства БПАК различных типов и назначения, активно разрабатывает новые модели беспилотников, а также расширяет номенклатуру боеприпасов для различных типов БПЛА", - говорится в сообщении.

Украина атакует беспилотниками территорию РФ

Как сообщалось, ранее в России заявляли, что за ночь 9 августа их и временно оккупированный ими украинский Крым атаковали десятки дронов.

Позже в России заявили, что за ночь 10 августа "перехватили и уничтожили" 32 дрона над двумя областями. По данным российского минобороны, 26 украинских беспилотников сбили над Курской областью и шесть - над Ярославской.

Вас также могут заинтересовать новости: