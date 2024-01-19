Украинские истребители запускают американские бомбы и ракеты, которые удалось адаптировать, в частности, крылатые ракеты Storm Shadow, поделился Юрий Игнат.

Гибридные системы противовоздушной обороны не являются дальнобойными, но их можно использовать для прикрытия важных объектов.

Об этом сказал представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, говоря о средствах, которыми, возможно, был сбит российский самолет А-50, а также поврежден борт Ил-22. Он отметил, что такие системы "не являются чем-то новым". "Американские и украинские специалисты смогли, как раньше шутили, скрестить советское с американским", - подчеркнул Игнат.

По его словам, процесс был непростой, модернизацией занимались наши и американские специалисты. При этом добавил, что системы прошли испытания на полигонах США, и теперь уже есть первое применение, и есть первое сбитие.

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"Эти системы, о которых мы сейчас говорим, они не являются такими дальнобойными - могут работать где-то до 15 километров. Поэтому рассчитывать на то, что мы сможем сбивать на больших расстояниях, не приходится. Но прикрывать ими локально объекты критической инфраструктуры, военные объекты или что-то другое - почему бы нет", - отметил Игнат.

Представитель Воздушных сил сообщил, что сейчас такая практика модернизации используется и в авиации - наши истребители запускают американские бомбы и ракеты, которые удалось адаптировать, в частности, крылатые ракеты Storm Shadow.

Игнат отмечает, что будет проводиться и "небольшая модернизация" ПЗРК, которые используются мобильными огневыми группами. По его словам, речь идет, в частности, об оснащении их тепловизионным оборудованием для того, чтобы увеличить показатель сбития воздушных целей.

Что надо знать о ПВО Украины - важные новости

Как писал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 января сообщил о том, что украинские военнослужащие уничтожили российские самолеты А-50 и Ил-22. А-50, вероятно, взорвался и упал в Азовское море, а поврежденный Ил-22 приземлился на ближайшем аэродроме оккупантов.

Ветеран войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий говорил, что для сбития российских самолетов А-50 и Ил-22 впервые было применено ПВО, разработанное в рамках украинско-американского проекта, известного под названием FrankenSAM. Это сочетание советских пусковых установок с американскими ракетами.

Он отметил, что в экспертной среде сходятся во мнении, что для наведения ракет был использован радар от советской системы С-300, а именно поражение осуществляла пусковая система Patriot.

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