Гибридные системы противовоздушной обороны не являются дальнобойными, но их можно использовать для прикрытия важных объектов.
Об этом сказал представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, говоря о средствах, которыми, возможно, был сбит российский самолет А-50, а также поврежден борт Ил-22. Он отметил, что такие системы "не являются чем-то новым". "Американские и украинские специалисты смогли, как раньше шутили, скрестить советское с американским", - подчеркнул Игнат.
По его словам, процесс был непростой, модернизацией занимались наши и американские специалисты. При этом добавил, что системы прошли испытания на полигонах США, и теперь уже есть первое применение, и есть первое сбитие.
"Эти системы, о которых мы сейчас говорим, они не являются такими дальнобойными - могут работать где-то до 15 километров. Поэтому рассчитывать на то, что мы сможем сбивать на больших расстояниях, не приходится. Но прикрывать ими локально объекты критической инфраструктуры, военные объекты или что-то другое - почему бы нет", - отметил Игнат.
Представитель Воздушных сил сообщил, что сейчас такая практика модернизации используется и в авиации - наши истребители запускают американские бомбы и ракеты, которые удалось адаптировать, в частности, крылатые ракеты Storm Shadow.
Игнат отмечает, что будет проводиться и "небольшая модернизация" ПЗРК, которые используются мобильными огневыми группами. По его словам, речь идет, в частности, об оснащении их тепловизионным оборудованием для того, чтобы увеличить показатель сбития воздушных целей.
Что надо знать о ПВО Украины - важные новости
Как писал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 января сообщил о том, что украинские военнослужащие уничтожили российские самолеты А-50 и Ил-22. А-50, вероятно, взорвался и упал в Азовское море, а поврежденный Ил-22 приземлился на ближайшем аэродроме оккупантов.
Ветеран войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий говорил, что для сбития российских самолетов А-50 и Ил-22 впервые было применено ПВО, разработанное в рамках украинско-американского проекта, известного под названием FrankenSAM. Это сочетание советских пусковых установок с американскими ракетами.
Он отметил, что в экспертной среде сходятся во мнении, что для наведения ракет был использован радар от советской системы С-300, а именно поражение осуществляла пусковая система Patriot.