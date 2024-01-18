Для сбития самолетов А-50 и Ил-22 булло использовано гибридное ПВО.

Для сбития российских самолетов А-50 и Ил-22 впервые было применено ПВО, разработанное в рамках украинско-американского проекта известного под брендовым названием FrankenSAM.

Об этом сказал ветеран войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий на "Першому Західному". "Впервые было применено ПВО среднего радиуса действия - одно из двух, которые были разработаны в рамках украинско-американского проекта известного под брендовым названием FrankenSAM. Это сочетание советских пусковых установок с американскими ракетами", - отметил он.

По его словам, в экспертной среде сходятся во мнении, что самолет А-50 уничтожен, а Ил-22 поврежден с помощью такой гибридной системы. "Для наведения ракет был использован радар от советской системы С-300, а именно поражение осуществляла пусковая система Patriot", - отметил он .

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Дикий сообщил, что работа по уничтожению ПВО в Крыму началась прошлой весной. "Наиболее яркой операцией, с которой пошел как эффект домино каскад падения крымской ПВО, был захват "вышек Бойко". Это была дерзкая. кинематографическая голливудская операция спецназа ГУР - они на резиновых лодках штурмовали "вышки Бойко" и демонтировали оттуда российскую РЛС. Таким образом появилась первая большая дыра в воздушной обороне полуострова", - подчеркнул он.

По его словам, затем была высадка на Тарханкуте, ликвидация комплекса С-300. "Далее "Нептуном", модифицированным для ударов "земля"-"земля", ликвидировали С-400. И вот таким образом расширили эту дыру, а дальше в нее уже пошли работать те самые СУ-24 из Storm Shadow. То есть, воздушную оборону полуострова послойно снимали. Мне это напомнило, как расстилают лук - слой за слоем", - отметил Дикий.

Ветеран добавил, что из-за уничтожения ряда радиолокационных станций (РЛС) в Крыму, россиянам пришлось подогнать летающую РЛС, то есть самолет А-50 значительно ближе, чем они привыкли это обычно делать.

"А там оказывается где-то в кустиках, как тот "белый рояль" уже ждал Patriot. То есть, фактически этот А-50 не просто поймали, а заманили в ловушку, уничтожив перед тем несколько наземных РЛС. Это на самом деле блестящая операция, это вообще шедевр", сказал он восторженно.

Сбитие российских самолетов: что известно

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 января заявил, что украинские военнослужащие подбили российские самолеты А-50 и Ил-22.

А-50, вероятно, взорвался и впоследствии упал в западной части Азовского моря. Поврежденный Ил-22М приземлился на ближайшем аэродроме оккупантов.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат добавил, что они мечтали об уничтожении такой цели с начала полноштабного вторжения РФ.

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