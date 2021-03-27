Армейцы нашли потерянную крышку днем на поле вблизи плотины Сечь.

В Чехии у армейского самолета L-159 во время полета оторвалась крышка кабины, однако пилотам удалось удачно приземлиться.

Читайте такжеБомбардировщик США превратили в наземную лабораторию (фото, видео)Крышка армейского самолета L-159 отвалилась во время утреннего тренировочного полета. Экипаж приземлился на базе в Чаславе, сообщает ТСН со ссылкой на Іdnes.cz.

"Во время полета отвалилась крышка кабины. Экипаж отреагировал в соответствии с установленными процедурами, и благополучно приземлился на базе", — сказала пресс-секретарь Генерального штаба Чехии армии Магдалена Дворжакова.

Эксплуатация самолета L-159 временно приостановлена. Армейцы нашли потерянную крышку днем на поле вблизи плотины Сечь.

Причину инцидента выясняет комиссия главкома ВВС и Управления надзора за военной авиацией Минобороны.

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Автор: Ирина Погорелая