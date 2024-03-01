Сейчас украинские летчики используют западное вооружение на МиГ-29 или Су-27 со старым программным обеспечением, и это очень тяжело, подчеркнул пилот.

Когда Украина получит истребители F-16, пилотам станет гораздо проще применять западное вооружение для поражения вражеских целей, по сравнению с использованием его с МиГ-29 или Су-27. Об этом рассказал бывший американский пилот F-16 Питер Гринбург.

"Украине будет трудно. Вы же знаете, что они (оккупанты) имеют хорошую защиту. Российское оборудование в целом впечатляет – по крайней мере на бумаге. Западные самолеты и западное оружие добавят к тому, что уже делает Украина. И прекрасным примером этого является то, что украинские пилоты уже стреляют из западного оружия. Они сбрасывают западные бомбы", – пояснил он в комментарии "Голосу Америки".

Экс-пилот отметил, что сейчас украинские летчики используют западное вооружение на МиГ-29 или Су-27, которые не обновлены и имеют то же оборудование и программное обеспечение, что 30 лет назад. По словам Гринбурга, это очень трудно.

Видео дня

"То, что делают эти пилоты со своими нынешними самолетами с западным оружием, – чрезвычайно сложно, гораздо сложнее, чем что-либо, что мне надо было когда-то делать. Итак, когда вы заменяете эти самолеты на F-16, или на самом деле вы даже их не заменяете, вы добавляете F-16, то становится просто легче. Вы можете сбрасывать больше оружия на врага быстрее, и каждый из этих видов оружия будет иметь более высокий шанс выполнить свою работу по уничтожению своей цели", – резюмировал бывший пилот F-16.

F-16 для Украины: последние новости

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что первые американские истребители F-16 должны помочь в защите украинцев от ракетных и дроновых атак, а также в борьбе с российской авиацией. По его словам, результаты работы этих самолетов будут, скорее, накопительными.

В то же время глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан говорит, что получение этих самолетов может закончить эпоху обстрелов УАБАми.

Вас также могут заинтересовать новости: