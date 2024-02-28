Также в Воздушных силах высказались о том, когда украинцы узнают о передаче F-16.

Первые американские истребители F-16 должны помочь в защите украинцев от ракетных и дроновых атак, а также в борьбе с российской авиацией, рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает 24 канал.

По его словам, трудно недооценить влияние истребителей на ход войны, но вместе с тем не стоит и завышать ожидания.

"Я даже когда-то сказал, что когда мы получим F-16, то выиграем эту войну. Сначала выиграем битву в воздухе, а потом Силы обороны смогут освободить территории. Но понятно, что это не будет одномоментно, мол, придет эскадрилья F-16 - и победа. Да нет", - отметил Игнат.

Он считает, что результаты работы самолетов будут, скорее, накопительными.

Кроме того, Игнат высказался о том, когда украинцы узнают о передаче F-16:

"Часто украинцы и враг узнают о передаче Вооруженным Силам Украины нового вида вооружения постфактум. Например, о предоставлении Украине ракет ATACMS впервые узнали после попадания в аэродром в Бердянске. Вероятнее всего, с F-16 будет аналогичная ситуация".

F-16 для Украины - актуальное

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что когда Украина получит западные истребители F-16, то будет иметь право наносить удары по военным целям РФ и за пределами страны.

Он отметил, что невозможно сказать, когда именно Украина сможет разместить истребители F-16. По его словам, страны-союзники хотят, чтобы передача самолетов состоялась как можно раньше. Однако эффект получения F-16 будет сильнее, если пилоты, обслуживающие бригады и другой вспомогательный персонал будут хорошо обучены.

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