Самолеты F-16 могут нивелировать это преимущество РФ.

Истребители F-16 могут изменить ситуацию на поле боя таким образом, что оккупанты уже не будут чувствовать себя свободно в небе и не смогут управляемыми авиационными бомбами (КАБАми) разбивать оборону ВСУ.

Об этом глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан сказал в эфире информационного марафона. Он считает, что оборона Авдеевки прекратилась из-за того, что российские управляемые авиабомбы просто разрушали город - десятки тонн взрывчатки падали сверху.

Также это произошло из-за нехватки боеприпасов. По мнению Кузана, в случае наличия у Сил обороны Украины на вооружении истребителей F-16, удалось бы не допустить захвата россиянами Авдеевки.

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"Самолеты просто нивелировали бы российское превосходство. Чем сегодня пугают россияне? Тем, что они на 60 км к линии фронта подлетают, осуществляют пуск своих управляемых авиабомб и разворачиваются. То есть, они понимают, что у нас нет самолетов, которые можно было бы противопоставить, и поэтому, они действуют в воздухе свободно. Если у нас бы была, с другой стороны авиация, и с ракетой дальностью поражения по крайней мере 100 и более километров - это обычная ракета класса "воздух-воздух", очевидно, что они бы уже не могли пускать свои управляемые авиабомбы и им бы полностью пришлось полагаться только на свои наземные силы", - сказал Кузан.

По его словам, российские управляемые авиабомбы угрожают всему восточному фронту. Также военный эксперт объяснил, почему россиянам легче атаковать самолетами на востоке, чем на юге - там сложнее с логистикой.

Так, на востоке они могут использовать свои аэродромы с территории РФ и заходить в украинское воздушное пространство, бомбить, возвращаться обратно, а затем снова заходить на повторный круг для продолжения ударов. Это приводит к системности в нанесении ударов, что создает безумное бомбовое давление.

"На юге ситуация другая. Для того, чтобы организовать такой вылет и бомбардировку, например, в районе Крынок, надо проводить гораздо более затратную операцию - это расход во времени, в топливе, вообще в логистике, потому что надо задействовать аэродром в самом Крыму, и такой самолет больше видится нашими средствами противовоздушной обороны, а значит расстояние увеличивается и уменьшается количество самолето-вылетов. Поэтому на юге, с логистикой, врагу труднее. На востоке - с логистикой гораздо проще", - подчеркнул Кузан.

В частности, российским оккупантам гораздо легче атаковать на востоке авиацией и другими вооружения, а это значит, что именно там их удастся еще долго держать инициативу.

Первые F-16 могут быть в Украине в июне

Первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года. В декабре 2023 года Нидерланды начали подготовку к передаче Украине первых 18 многоцелевых истребителей F-16.

Всего Украина должна получить 42 истребителя F-16 от Нидерландов. Также передачу ВСУ этих истребителей готовит Дания.

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