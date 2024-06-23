Эксперт отметил, что сейчас Украине нечего противопоставить российской фронтовой авиации.

Самолеты F-16, которые Украина ожидает получить уже в ближайшее время, не будут прикрывать какую-то отдельную область, а будут действовать вдоль всей линии фронта, пояснил военный эксперт Евгений Дикий.

"Они менее чем за час преодолевают расстояние большее, чем протяженность Украины от запада до востока. Смешно говорить, что F-16 будут защищать небо над какой-то одной областью. Они будут защищать небо над Украиной, над линией фронта. С момента вылета F-16 до возможности выпустить ракеты по российскому штурмовику из любой точки - это менее чем полчаса", - сказал Дикий в эфире телемарафона.

Он также добавил, что самолеты F-16 одновременно не смогут закрыть небо над Украиной от всех воздушных целей врага. В то же время они способны нанести серьезные проблемы российской фронтовой авиации даже в небольшом количестве.

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"Для начала хотя бы первую эскадрилью в 12 машин - это будет очень существенно влиять на ситуацию. Ведь фронтовая авиация Россия также не использует все свои самолеты. Во время одного боевого вылета участвуют от двух самолетов до полутора десятков. Наша авиация даже сейчас выполняет очень важную роль - те же удары Storm Shadow, которые осуществляют наши самолеты "Су". У нас всех самолетов, не имею права называть точную цифру, однако это меньше, чем полная эскадрилья. И даже это количество очень существенно влияет на боевые действия в районе Крыма. Поэтому как только мы получим хотя бы первую эскадрилью F-16 со 100-километровыми ракетами - это действительно отразится на ситуации на всей линии фронта", - добавил Дикий.

F-16 для Украины

Ранее журналисты The Guardian рассказали, что западные истребители F-16 смогут защитить Харьков от российских авиабомб. Там также рассказали подробности об обучении украинских пилотов - отмечается, что оно было "непростым".

Между тем нардеп Александра Устинова заявила, что получение Украиной дополнительных самолетов F-16 усложнится. Поскольку Украине просто не будет хватать пилотов для новых истребителей.

По мнению военного эксперта Петра Черника, одна эскадрилья самолетов F-16 может помочь Украине не только очистить небо от российских носителей F-16, но и выйти к Азовскому морю.

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