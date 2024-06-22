Харьков и область буквально ежедневно страдают от постоянных российских обстрелов.

Идея использования истребителей F-16 для защиты Харькова от российских авиабомб лучше, чем решение расположить там ЗРК Patriot, считает эксперт по авиации Константин Криволап, передает 24 канал.

"Я думаю, что появление F-16 будет связано с отправкой в Украину самолетов дальнего радиолокационного обнаружения СААБ-340", - сказал он.

Отмечается, что Харьков и область буквально ежедневно страдают от постоянных российских обстрелов, в частности УАБами, которым крайне сложно противостоять. Ранее не раз высказывалось предположение, что первые истребители F-16 в Украине будут работать именно на Харьковском направлении и сдерживать российскую авиацию, сбрасывающую бомбы.

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Напомним, в субботу, 22 июня, российские оккупанты нанесли удары по жилой застройке в Харькове управляемыми авиационными бомбами, есть погибшие и раненые.

F-16 для Украины - актуальное

Напомним. на днях командующий ВВС Нидерландов, генерал Арну Столлманн заявил, что истребители F-16 поднимутся в небо над Украиной этим летом.

В Украине верят, что самолеты защитят Харьков от российских управляемых авиабомб (УАБ).

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