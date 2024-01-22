Аналитик назвал потери россиян сумасшедшими.

Российские оккупанты с начала наступления на Авдеевку Донецкой области потеряли 531 единицу военной техники. В то же время украинские защитники - всего 43 единицы.

Об этом в понедельник, 22 января, сообщил аналитик Oryx naalsio Group в своем X (Twitter). Как известно потери, зарегистрированные в Oryx, получены лишь на основе визуальных подтверждений с фото и видео.

В общем, россияне потеряли уже там 169 танков (+12), 293 ББМ (+28) и 12 мобильных средств пехоты.

Видео дня

ВСУ потеряли во время оборон Авдеевки 20 танков (-1), 14 ББМ (+5) и три мобильных транспорта пехоты (+1).

По словам аналитика, соотношение потерь российских оккупантов и украинских военных "сумасшедшее и свидетельствует о всей несостоятельности военного руководства РФ".

Потери России на войне

Как писал Business Insider, российские войска неоднократно проводят масштабные пехотные "мясные штурмы" на город Авдеевка. В ходе атак российские войска наполняют восточноукраинский город практически без прикрытия, что позволяет украинским беспилотникам с легкостью уничтожать их.

Общие потери России в войне против Украины с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 376 860 человек.

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