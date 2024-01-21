Трансляцию охватывает все поле боя.

Главный сержант подразделения ударных БПЛА 109-й бригады территориальной обороны ВСУ Егор Фирсов рассказал, что ситуация вокруг Авдеевки очень напряженная: над головами украинских защитников постоянно висят российские беспилотники.

Через них враг получает всеобъемлющую трансляцию о событиях, разворачивающихся на поле боя, и о ситуации на дорогах. Также эти данные используются противником для наведения ударных дронов, указал военный в эфире общенационального телемарафона.

"Ситуация вокруг Авдеевки критическая и ситуация неизменная. Наше подразделение стоит не непосредственно в Авдеевке, а рядом. Мы ударными дронами прикрываем нашу пехоту и всех тех, кто находится в городе. Враг очень сильно применяет беспилотные летальные аппараты различного типа. Например, у них есть такой БПЛА, как ZALA, который просто висит и дает трансляцию врагу всего того, что происходит на поле боя и не только непосредственно там. Они также пытаются им контролировать дороги, чтобы усложнить нашим силам ротации, подвоз БК и провизии, проводить эвакуацию и тому подобное", - указал он.

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По словам бойца ВСУ, за счет таких беспилотников оккупанты наносят удары по дороге. Она простреливается всеми средствами, которые есть у врага, в том числе FPV-дронами разных типов. "Сейчас россияне используют FPV-дроны с ночной камерой, которые летают ночью", - акцентировал Фирсов.

Он добавил, это та информация о ситуации возле Авдеевки, о которой он сейчас может рассказать. "Есть еще некоторые аспекты, которые может комментировать старшее командование, которое видит более четко ситуацию", - пояснил он.

Военный отметил, что Авдеевское направление сейчас "очень горячее" из-за постоянного применения оккупантами управляемых авиационных бомб для обстрелов позиций украинских защитников.

"По позициям постоянно прилетают вражеские кабы. Если рядом с пехотинцами упал этот КАБ, то это 100% контузия, даже если он упал за 200 метров. Были случаи, когда мы работали на позициях, где Авдеевку видно просто глазами издалека, то когда падает КАБ, то мы чувствовали у себя в блиндаже настоящее землетрясение. Поэтому, трудно представить ощущения наших ребят, рядом с которыми в сотни метров постоянно падают эти бомбы. Это тяжело не только физически, но и психологически", - подчеркнул Фирсов.

Он акцентировал, что несмотря на постоянное вражеское давление на Авдеевском направлении, украинские защитники держатся. "Делаем все для того, чтобы сковывать врага, наносить ему максимальные огромные потери, как в личном составе пехоты, так и в бронированной технике", - констатировал боец.

Россия пошла в атаку на Таврическом направлении

Тем временем Таврическом направлении россияне перегруппировываются, несколько уменьшили количество авиаударов, но усилили активность артиллерии. Командующий ОСУВ "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский отметил, что основные усилия российских оккупационных войск вчера были сконцентрированы возле Авдеевки, Невельского и Первомайского. В частности, как отметил Тарнавский, на Авдеевском направлении отбито 23 атак противника, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка - отбито 6 атак.

В Минобороны Украины подытожили потери противника за неделю 14-21 января. Отмечается, что Силы обороны уничтожили на линии фронта более 6 тыс. личного состава российской оккупационной армии. Кроме того, ликвидировано 731 единицу вооружения и военной техники противника, в частности, уничтожено 2 самолета, 4 ракеты, 106 танков, 164 боевые бронированные машины, 128 артиллерийских систем и 75 БПЛА.

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