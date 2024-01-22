В последнее путешествие вместе с вражескими военными ушли 11 танков.

За минувшие сутки Силами обороны Украины пополнили "минус" личностного состава армии РФ еще 830-ю захватчиками.

Об этом говорится в новой сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook за утро 22 января.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили:

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личного состава - около 376 тыс. 860 человек, в том числе 830 за минувшие сутки;

танков - 6192 (+11) единицы;

боевых бронированных машин - 11489 (+23);

артиллерийских систем - 8896 (+21);

реактивных систем залпового огня - 968;

средств противовоздушной обороны - 657 (+2);

самолетов - 331;

вертолетов - 324;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6961 (+25);

крылатые ракеты - 1819 (+1);

корабли/катера - 23;

подводные лодки - 1;

автомобильной техники и автоцистерн - 11891 (+29);

специальная техника - 1397 (+5).

Что известно о последних боях между ВСУ и армией РФ

За прошедшие сутки, 21 января, на фронте между Силами обороны и российскими захватчиками произошло 68 боевых столкновений. Горячее всего было на Авдеевском направлении. Кроме того, на Херсонском направлении ВСУ продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу Днепра.

При этом, в ночь на 22 января российские оккупационные войска атаковали территорию Украины восемью ударными БПЛА типа "Shahed-136/131". Все эти вражеские дроны были сбиты.

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