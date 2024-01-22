За минувшие сутки Силами обороны Украины пополнили "минус" личностного состава армии РФ еще 830-ю захватчиками.
Об этом говорится в новой сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook за утро 22 января.
В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 376 тыс. 860 человек, в том числе 830 за минувшие сутки;
- танков - 6192 (+11) единицы;
- боевых бронированных машин - 11489 (+23);
- артиллерийских систем - 8896 (+21);
- реактивных систем залпового огня - 968;
- средств противовоздушной обороны - 657 (+2);
- самолетов - 331;
- вертолетов - 324;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6961 (+25);
- крылатые ракеты - 1819 (+1);
- корабли/катера - 23;
- подводные лодки - 1;
- автомобильной техники и автоцистерн - 11891 (+29);
- специальная техника - 1397 (+5).
Что известно о последних боях между ВСУ и армией РФ
За прошедшие сутки, 21 января, на фронте между Силами обороны и российскими захватчиками произошло 68 боевых столкновений. Горячее всего было на Авдеевском направлении. Кроме того, на Херсонском направлении ВСУ продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу Днепра.
При этом, в ночь на 22 января российские оккупационные войска атаковали территорию Украины восемью ударными БПЛА типа "Shahed-136/131". Все эти вражеские дроны были сбиты.