Потери не останавливают командиров оккупантов и они продолжают гнать людей на позиции ВСУ.

Российские войска неоднократно проводят масштабные пехотные "мясные штурмы" на город Авдеевка. В ходе атак российские войска наводняют восточноукраинский город практически без прикрытия, что позволяет украинским беспилотникам с легкостью уничтожать их.

Издание Business Insider пишет, что СМИ поделились кадрами, на которых запечатлен один из таких ударов по незащищенным российским солдатам, а также изображениями "мертвых и умирающих" солдат, участвовавших в некоторых из атак.

"Они атакуют большим количеством личного состава. Штурм за штурмом, без остановки. Если за день мы уничтожим с помощью беспилотников от 40 до 70 человек, на следующий день они возобновляют свои силы и продолжают атаковать", - рассказал Терен, командир артиллерийской разведки 110-й механизированной бригады Украины.

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Россия все больше полагается на рискованные лобовые атаки, или "мясные штурмы", которые пытаются одолеть украинские позиции. Солдаты, проводящие такие атаки, часто являются бывшими заключенными и резервистами

Наталия Гуменюк, пресс-секретарь Объединенного командования "Юг" ВСУ, рассказала, что многие из этих солдат плохо обучены и недостаточно оснащены. С другой стороны, российские элитные морские пехотинцы и десантники отказываются принимать участие в этих штурмах из-за высокого риска, сказала Гуменюк.

Хотя украинские войска утверждают, что им в основном удается сдерживать российские атаки, они говорят, что у русских больше оружия и личного состава.

"Нам нужно больше людей, больше военных, больше техники. Нам нужно больше боеприпасов, больше беспилотников. К сожалению, у нас нет того количества, которое необходимо для победы. Нам нужно много", - сказал "Терен".

Украина страдает от нехватки рабочей силы и все больше опасается, что военная помощь будет ослабевать. Однако население России в три раза больше населения Украины, и у нее гораздо больше солдат и оружия для отправки на передовую.

Бои за Авдеевку - потери России в Украине

Силы президента России Владимира Путина отчаянно пытаются захватить Авдеевку с октября. Эта кампания привела к огромным потерям как в живой силе, так и в технике.

Украинский офицер из 59-й мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий сообщил, что армия РФ имеет рекордные потери в районе Авдеевки. Военный сравнил количество ликвидированных россиян с показателем, который имела Россия за десятилетия войны в Афганистане. Он отметил, что свой рекорд в потере людей Россия превзошла всего за четыре месяца боев с Украиной.

Общи потери оккупантов с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 376 860 человек.

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