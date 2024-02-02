Отмечается, что бомбы GLSDB можно запускать с реактивных установок систем залпового огня М142 HIMARS и М270.

Соединенные Штаты Америки передали Украине бомбы GLSDB. Они имеют высокую точность поражения и довольно интересный функционал, говорит военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"В целом это, конечно же, 150 километров дальность поражения, высокая точность. К тому же очень интересный функционал: соединение между собой реактивного разгонного блока от М26 и бомбы малого диаметра от GBL39 130-килограммовой, по сути, позволяет не только увеличить дальность и точность, поскольку это планирующая бомба, может поворачиваться, маневрировать в воздушном пространстве и т.д., но и это и более мощная боевая часть с куда большим разрушительным потенциалом", – рассказал он в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, такой "симбиоз реактивного двигателя и бомбы" будет иметь гораздо более высокую эффективностью, чем те же боеприпасы М142 HIMARS. И применять их можно по более широкому спектру объектов. Коваленко добавил, что бомбы GLSDB можно запускать с реактивных установок систем залпового огня М142 HIMARS и М270.

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"Но это все же мы говорим о влиянии на среднюю зону. Когда мы говорим о необходимости предоставления снарядов, то мы имеем в виду не только реактивные снаряды, но и в основном речь идет о ствольной артиллерии, то есть ближней зоне до 30 км и более, поэтому заменить артиллерию они не смогут. GLSDB будут выполнять исключительно свой функционал, которого у нас до того не было", – констатировал он.

Передача бомб GLSDB Украине

30 января Politico выпустило материал, в котором сообщило, что уже 31 числа Украина может получить от США первую партию высокоточных реактивных бомб малого диаметра наземного базирования GLSDB. Таким образом, украинские военные станут первыми, кто применит это оружие в бою, ведь этих бомб пока нет даже у американской армии.

Впоследствии представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что Украина может получить от США новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB. В то же время сроки поставок представитель оборонного ведомства не назвал.

31 января во время визита в Киев заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что уже бомбы GLSDB направляются к украинским военным на фронт.

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