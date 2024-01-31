Патрик Райдер не сообщил сроки передачи из-за соображений безопасности.

Представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что Украина может получить от США новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB. При этом он не озвучил сроки передачи.

"Как было признано в прошлом году, мы предоставим Украине GLSDB в рамках наших усилий по оказанию помощи в сфере безопасности. Однако из соображений безопасности нашей деятельности мы не можем подтвердить конкретные сроки", – заявил представитель Минобороны США в ходе брифинга.

Ожидается, что новая бомба может преодолевать около 150 километров, что может дать Украине определенное преимущество и дополнит арсенал огневых средств дальнего действия.

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Райдер указал, что передача этих бомб происходит в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которая предусматривает предоставление средств в пределах ранее принятого Конгрессом финансирования на производство новых вооружений для ВСУ.

Ракеты GLSDB для Украины - последние новости

Издание Politico сообщило, что 31 января Украина может получить от Вашингтона первую партию высокоточных реактивных бомб малого диаметра наземного базирования GLSDB. Их передача Силам обороны Украины была анонсирована еще в 2023 году. Примечательно, что этих бомб нет даже в запасах американской армии.

Украина станет первой страной, которая применит эти бомбы в бою, что станет важнейшим испытанием для других стран, которые скупают боеприпасы дальнего действия после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

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