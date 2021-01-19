Энтони Блинкен напомнил, что около трех лет назад призвал администрацию Дональда Трампа вооружить Украину.

Кандидат избранного президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена на пост государственного секретаря США Энтони Блинкен заявляет, что поддерживает предоставление Украине летального оборонного вооружения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен сказал во время слушаний в комитете Сената США по вопросам иностранных дел (заседание транслировалось на сайте комитета).

В частности, его спросили о его позиции относительно предоставления Украине оборонительного летального вооружения.

"Я поддерживаю предоставление Украине летальной оборонной помощи Украине. Я имел возможность написать именно об этом в издании New York Times около трех лет назад", - подчеркнул Блинкен.

Летальное вооружение для Украины: позиция Блинкена

Как известно, в октябре 2017 года в издании The New York Times вышла статья Блинкена "Администрации Трампа (пришло) время вооружить Украину".

В частности, в своей статье Блинкен выразил убеждение, что предоставление Украине летального оборонного вооружения станет сдерживающим фактором для России в ее агрессии против Украины.

"То, что может остановить Путина от повышения температуры (напряжения) на востоке Украины, или даже хуже – от захвата еще одной части страны, так это осознание, что его войска будут серьезно окровавленные в таких действиях", - подчеркнул Блинкен.

Он отмечал, что канцлер Германии Ангела Меркель сначала была ведущим оппонентом против предоставления Украине помощи в виде летального вооружения, но затем изменила свое мнение и была готова рассмотреть такую возможность. В частности, по его мнению, к таким изменениям в мировоззрении приводила ложь президента РФ Владимира Путина, которую тот повторял из года в год.

"Оборонное вооружение для Украины - это идея, время которой пришло", - подчеркнул Блинкен.

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Автор: Виталий Саенко