Управляемые ракеты будут доставлены в Украину без промедлений.

Германия предоставит Украине 64 управляемые ракеты для Patriot. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на встрече глав ведомств НАТО в Брюсселе, сообщает ntv.

Писториус акцентировал, что Германия передаст ракеты "незамедлительно".

"Это очень важный признак постоянной поддержки успешных усилий Вооруженных сил Украины по обеспечению противовоздушной обороны, особенно сейчас, на этом особом этапе войны", - заявил он.

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Сегодня стало известно, что Германия будет производить боеприпасы для Gepard. Ожидается, что уже в июле первые 35-мм снаряды для зенитных установок Gepard можно будет поставить в Украину.

Днями ранее Британия анонсировала пакет военной помощи на $116 миллионов для усиления ПВО Украины. Ожидается, что все необходимое оборудование будет закуплено в ближайшие месяцы.

Также несколько дней назад стало известно, что Германия нарастит поставки танков Leopard 1 в Украину. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что до конца года планируется поставить ВСУ более 100 танков.

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