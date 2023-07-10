На Западе есть осознание, чего Украине стоил саммит 2008 года, но пока не ясно, какие выводы сделаны.

Стартующий завтра саммит НАТО в Вильнюсе будет в значительной мере посвящен Украине и перспективам ее членства в Альянсе. Над этой встречей постоянно незримой тенью висит печально известный саммит НАТО 2008 года в Бухаресте, который, по мнению многих, дал старт российской военной агрессии против Грузии и Украину.

Как пишет The Washington Post, 15 лет назад в столице Румынии лидеры Запада не смогли найти единодушия по вопросу о том, следует ли предоставлять членство Грузии и Украине. Двум странам было предложено расплывчатое обязательство вступить в альянс в какой-то момент в будущем, без установленного плана относительно того, как и когда это может быть достигнуто.

Издание отмечает, что тогда США выступали за членство Украины и Грузии, а против была в первую очередь Германия. Ее канцлер Ангела Меркель считала, что постсоветские стрны политически не готовы вступить в альянс, и косо смотрела на инициативы, которые могут "дразнить медведя" в Кремле.

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Результатом саммита в Бухаресте стало вторжение РФ и в Грузию, и в Украину. Примечательно, что Владимир Путин присутствовал лично на саммите в Бухаресте по приглашению НАТО и публично заявил, что членство Украины и Грузии в НАТО будет угрозой для России. И, как говорят, тогда же в частном порядке он сказал президенту США Джорджу Бушу, что не считает Украину "настоящим национальным государством".

"Сейчас, когда лидеры НАТО собираются на этой неделе в Вильнюсе, столице Литвы, украинские официальные лица требуют, чтобы западные коллеги помнили о наследии Бухареста", – пишет WP, приводя соответствующие цитаты министра обороны Резникова и главы МИД Кулебы.

Авторы публикации отмечают, что Киев не ожидает немедленного вступления в НАТО ввиду идущей войны с Россией, но надеется получить внятное приглашение в альянс и четкие гарантии безопасности на ближайшие годы. Однако теперь против членства Украины выступают уже и сами США, которые 15 лет назад занимали противоположную позицию. Байден четко дал понять, что не только текущая война, но и проблема коррупции стоит на пути украинского членства в Альянсе.

Аналитики, выступающие за ускоренное вступление Украины в НАТО, утверждают, что урок 2008 года состоит в том, что Запад больше не может бояться "дразнить медведя", поскольку Путин запустил агрессию в тот момент, когда процесс вступления Украины в НАТО даже не стартовал.

"С самого начала существования альянса и до сегодняшнего дня кремлевские лидеры — от Сталина до Путина — никогда не нападали на членов НАТО. А НАТО, конечно, никогда не нападало на Советский Союз и никогда не нападет на Россию. Война в Европе пришла только туда, где нет НАТО", – заявил бывший посол США в России Майкл Макфол.

Эту реальность уже осознали многие участники саммита в Бухаресте 2008 году.

"До вторжения России в Украину в 2014 году мы с некоторым сочувствием относились к идее, что Украина может стать мостом между Россией и Западом. Но российское вторжение в Украину в 2014 году разрушило эту идею, особенно для украинцев. Своей агрессией Россия добилась как раз того, что позже сочла угрозой своей безопасности. Это вернуло вопрос о расширении НАТО в повестку дня".— писали в совместной статье, опубликованной в прошлом месяце, советник Джорджа Буша по национальной безопасности Стивен Хэдли и главный советник Ангелы Меркель по внешней политике и национальной безопасности Кристоф Хойсген.

Саммит НАТО в Вильнюсе – последние новости

На днях президент США Джо Байден заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО в разгар войны. К рассмотрению этого вопроса вернутся только после установления мира.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил мнение, что Украину в конечном итоге пригласят присоединиться к НАТО – несмотря на текущую позицию США. По словам эстонского министра, союзники по НАТО в Вильнюсе будут пытаться продвинуть бухарестское заявление 2008 года, которое не содержало никакой конкретики относительно сроков вступления Украины. Также рассматривается вариант предложить отказаться от Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) для Украины, что поддерживают Байден и другие лидеры.

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