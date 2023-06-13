Министр обороны Германии заявил, что до конца года будет поставлено более 100 танков.

ФРГ нарастит поставки танков Leopard 1 Украине. Об этом в интервью RTL Direkt заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Мы не сможем заменить каждый танк, вышедший из строя, но с июля мы будем наращивать поставки Leopard 1 A5", - заявил Писториус.

По его словам, к концу года планирует поставить ВСУ более 100 таких танков. "Танки по-прежнему будут", - резюмировал чиновник.

Танки Leopard в Украине - что известно

Напомним, некоторое время назад в СМИ появилась информация, что только за 8 июня Украина потеряла два танка Leopard 2 и 13 БМП Bradley.

В Германии тем временем не подтверждают информацию о потере западной техники. По данным немецкого издания Bild, правительство ФРГ не получало данных об уничтожении танков Leopard в Украине.

Предполагается, что позиция немецкого правительства на этот счет прояснится, когда 14 июня канцлер Германии Олаф Шольц представит обновленную стратегию национальной безопасности страны.

Тем временем российская пропаганда заявляет о якобы уничтожении семи танков Leopard. Позднее украинские военные опубликовали видео с поврежденным Leopard. Известно, что он потерял гусеницу после наезда на мину, однако его отремонтировали.

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