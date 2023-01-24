Современные западные танки будут на вооружении украинской армии.

Польша официально обратилась к правительству ФРГ с просьбой предоставить лицензию на реэкспорт немецких танков Leopard 2 в Украину.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter призвал Германию не только позволить другим странам передавать танки Leopard 2 Украине, но и самой прислать в ряды ВСУ это мощное оружие.

"Немцы уже получили нашу просьбу о согласии на передачу танков Leopard 2 Украине. Я также призываю немецкую сторону присоединиться к коалиции стран, которые поддерживают Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы", - написал Блащак.

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Немецкие танки Leopard 2 для Украины

Концерн Rheinmetall готов поставить Украине 139 танков Leopard, если правительство ФРГ даст на это разрешение.

11 января президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче Украине роты танков Leopard.

24 января Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил тему танков для Украины с министром обороны Германии Борисом Писториусом и заявил, что "союзники могут готовить свои Leopard 2 для отправки в Украину".

Писториус отметил, что "между союзниками разногласий в вопросе танков для ВСУ нет".

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