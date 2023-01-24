Моравецкий говорит, что Германия не хочет помогать Украине в "более широком понимании".

Польша просит ЕС компенсировать стоимость Leopard 2, которые Варшава планирует передать Украине, цитирует The Guardian польского премьера Матеуша Моравецкого.

"Мы обратимся за компенсацией в Европейский Союз, это будет еще одно испытание доброй воли", - сказал он.

Моравецкий также надеется на быстрый ответ Берлина по поводу того, сможет ли Варшава передать немецкие танки. "Я надеюсь, что этот ответ поступит быстро, потому что немцы замедляют, выкручиваются, действуют непонятно", - сказал Морацький.

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Он добавил:"Мы видим, что они (немцы – ред.) не хотят помогать Украине в более широком понимании".

Танка Leopard для Украины - что известно

Несмотря на воодушевляющие заявления ряда стран о готовности поставить Украине Leopard, передача танков так и не была утверждена на заседании "Рамштайн" 19 января.

Сообщалось, что у стран были по этому поводу большие дискуссии, которые пока не ознаменовались каким-то единым решением. Чтобы Украина получила Leopard от той же Польши, эту передачу должен, согласно экспортной лицензии, согласовать Берлин.

Нет решения и о поставках американских тяжелых танков Abrams. Вашингтон во всех своих заявлениях ссылается на трудности по обслуживанию этой техники.

Вместе с тем группу украинских военных уже отправят обучаться на Leopard и британских Challenger 2. Это может быть хорошим знаком, что Leopard в скором времени все же появятся на украинском фронте.

До передачи Украине Leopard "осталось полшага". Решение будет вскоре принято, подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Отдельно в ЕС отметили, что Берлин не будет блокировать передачу танков странами Евросоюза.

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