TB3 может выполнять разведывательные задачи, а также наносить удары по наземным целям.

Беспилотник Bayraktar TB3 впервые взлетел и приземлился на палубу универсального десантного корабля TCG Anadolu (L-400), который иногда позиционируют в качестве "легкого авианосца". Об этом на своей странице в соцсети X сообщил технический директор и совладелец компании Baykar Сельчук Байрактар.

Ранее в Сеть уже выкладывали кадры, на которых можно было видеть, как один из TB3 приближается к кораблю и пролетает над его палубой, но не касается ее.

Bayraktar TB3 является ударным оперативно-тактическим средневысотным БПЛА. Аппарат изначально разрабатывали как такой, который сможет осуществлять взлет и посадку на коротком расстоянии.

Это одно из главных требований для палубного БПЛА. Тем более, что Турция не имеет полноценных авианосцев, а универсальный десантный корабль Anadolu имеет относительно небольшую палубу.

Известно, что Bayraktar TB3 может нести полезную нагрузку весом до 280 кг, а максимальная скорость аппарата составляет 300 км/ч. Таким образом, он существенно превосходит своего предшественника - Bayraktar TB2.

Новое турецкое оружие

Напомним, Bayraktar TB2 на ранних стадиях полномасштабной войны успешно использовала Украина. Позже его эффективность резко упала из-за того, что россияне сформировали эшелонированную систему ПВО.

Турция активно развивает не только сферу БПЛА, но и пилотируемую боевую авиацию. Так, в этом году совершил первый полет перспективный истребитель пятого поколения KAAN от турецкой компании Turkish Aerospace Industries (TAI).

Среди потенциальных покупателей нового самолета - Украина. Сообщалось также, что украинские специалисты работают в рамках проекта по созданию двигателя для нового самолета.

Предполагается, что в будущем KAAN даже сможет конкурировать на рынке с американскими истребителями пятого поколения. В целом TAI ожидает получить заказ на около 250-300 таких истребителей.

Вас также могут заинтересовать новости: